Thane Municipal Election: ठाणे जिल्ह्यात भाजपची घोडदौड, ६ पैकी ३ पालिकांवर झेंडा, दोन ठिकाणी शिंदे सेना

ठाणे : शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात भाजपने आपल्या विजयाचे घोडे उधळले आहेत. सहापैकी नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवत कमळ फुलवले आहे. उल्हासनगरमध्येही सत्तेच्या जवळ भाजप आहे. तर दुसरीकडे ठाण्यात युतीमध्ये निवडणूक लढवून शिवसेना शिंदे गटाने सर्वाधिक ७५ नगरसेवक निवडून आणले आहेत; पण भाईंदरचा भाजपच्या ७८ नगरसेवकांचा रेकॉर्ड मोडता आला नाही. .कल्याण-डोंबिवलीतही शिंदे गटाने भाजपला मागे टाकले असले, तरी सत्तेत वाटेकरी केले आहे. भिवंडीमध्येही युतीला चांगले यश मिळाले आहे. त्यामुळे तीन महापालिकांवर भाजपचा तर दोन महापालिकांवर शिवसेना शिंदे गटाचा महापौर बसणार आहे. भिवंडीत मात्र त्रिशंकू स्थिती असून काँग्रेसला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे..Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या सहा महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम संपला आहे; मात्र या सगळ्यांमध्ये भाजपने जिल्ह्यात मुसंडी मारली आहे. शिवसेना शिंदे गटाला अपेक्षित यश मिळवता आलेले नाही. भाजपला ज्या महापालिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले, तेथे शिंदे गटाचा पराभव झाला आहे. नवी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती..मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप आमदार नरेंद्र मेहता आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती; मात्र येथे शिवसेना शिंदे गटाचे पुरते पानिपत झाले. केवळ तीन जागा मिळाल्या. उल्हासनगरमध्ये शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपला समसमान जागा मिळाल्या आहेत. येथे भाजप स्वतंत्र निवडणूक लढवत होता. तर शिवसेना शिंदे गटाने टीम टीओके आणि साई पक्षाशी युती केली होती..BMC Election Result: २९ महापालिका २८६९ उमेदवार; १४ ठिकाणी भाजप मोठा पक्ष, राज्यात कुठे कसा लागला निकाल? .सहापैकी पाच पालिकेत सत्ताठाणे जिल्ह्याचा गड मजबूत करण्यासाठी भाजपने आखलेली रणनीती यशस्वी झाल्याचे दिसते. सर्वप्रथम शिवसेना शिंदे गटाचे बालेकिल्ले असलेले अंबरनाथ आणि बदलापूर नगर परिषदेचा बुरूज काबीज केला. भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आणले. अंबरनाथमध्ये काही प्रयोग फसले तरी सर्वाधिक स्वीकृत नगरसेवक निवडून आणले. बदलापूरमध्ये सत्ता मिळवली. आता सहापैकी पाच महापालिकांमध्ये भाजपने सत्ता मिळवत शिवसेना शिंदे गटाला एकप्रकारे धोबीपछाड दिला आहे.