Thane Municipal Election: ठाणे जिल्ह्यात भाजपची घोडदौड, ६ पैकी ३ पालिकांवर झेंडा, दोन ठिकाणी शिंदे सेना

TMC Election Result: एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ल्यात भाजपने आपल्या विजयाचा गुलाल उधळला आहे. भाजपने सत्ता मिळवत शिवसेना शिंदे गटाला धोबीपछाड दिला आहे.
ठाणे : शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात भाजपने आपल्या विजयाचे घोडे उधळले आहेत. सहापैकी नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवत कमळ फुलवले आहे. उल्हासनगरमध्येही सत्तेच्या जवळ भाजप आहे. तर दुसरीकडे ठाण्यात युतीमध्ये निवडणूक लढवून शिवसेना शिंदे गटाने सर्वाधिक ७५ नगरसेवक निवडून आणले आहेत; पण भाईंदरचा भाजपच्या ७८ नगरसेवकांचा रेकॉर्ड मोडता आला नाही.

