Eknath Shinde उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा सोशल मीडिया हॅक, Xच्या खात्यावर हॅकर्सनी व्हिडीओ पोस्ट केल्यानं खळबळ

Hackers Post Pakistan Turkey Videos on Shinde Account : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सोशल मीडिया हॅक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. हॅकर्सनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानचे व्हिडीओ पोस्ट केले होते.
Eknath Shinde उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा सोशल मीडिया हॅक, Xच्या खात्यावर हॅकर्सनी व्हिडीओ पोस्ट केल्यानं खळबळ
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स खातं हॅक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. थेट उपमुख्यमंत्र्यांचंच खातं हॅक झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. पुन्हा एकदा सायबर हल्ले आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचं एक्स खातं हॅक करून त्यावर हॅकर्सनी पाकिस्तान आणि तुर्कीचे व्हिडीओ पोस्ट केले होते.

