Eknath Shinde उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा सोशल मीडिया हॅक, Xच्या खात्यावर हॅकर्सनी व्हिडीओ पोस्ट केल्यानं खळबळ

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स खातं हॅक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. थेट उपमुख्यमंत्र्यांचंच खातं हॅक झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. पुन्हा एकदा सायबर हल्ले आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचं एक्स खातं हॅक करून त्यावर हॅकर्सनी पाकिस्तान आणि तुर्कीचे व्हिडीओ पोस्ट केले होते. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंच खातं हॅक झाल्यानं आता सायबर हल्ल्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हॅक केलेलं खातं पुन्हा रिकव्हर करण्यात आलंय. या खात्यावर पाकिस्तान आणि तुर्कीचे व्हिडीओ पोस्ट झाले होते..३ महिन्यात कर्जमाफी द्या अन्यथा...; हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं, २४८ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचं सोशल मीडिया अकाउंट हॅक केला जाणं हा मोठा सायबर हल्ला असल्याचं म्हटलं जात आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार करण्यात आलीय. सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आलाय. खातं कुठून हॅक झालं, त्यामागे हेतू काय होता याचा शोध घेण्यात येतोय. .काय होतं पोस्टमध्ये?एकनाथ शिंदे यांच्या ट्विटर अकाउंटवर काही पोस्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यात तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानच्या झेंड्यांचा समावेश होता. याशिवाय एक लाइव्ह व्हिडीओसुद्धा सुरू होता. दरम्यान, खातं रिकव्हर केल्यानंतर या पोस्ट्स डिलिट करण्यात आल्या आहेत.