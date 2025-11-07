Thane News: एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन मतदान ओळखपत्र, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार उघड

डोंबिवली : लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेतील काटेकोरपणाची हमी देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना डोंबिवलीत समोर आली आहे. निवृत्त पोलीस अधिकारी अशोक कुलकर्णी यांच्या पत्नींच्या नावे एकच नाव व पत्ता असलेली दोन मतदान ओळखपत्र पोस्टाने घरपोच पोहोचली आहेत. विशेष म्हणजे दोन्ही कार्डांवर नाव, पत्ता, मतदार ओळख क्रमांकासह सर्व माहिती अगदी तंतोतंत एकसारखी असून, केवळ फोटो आणि कार्डचा नंबर वेगळा असल्याचे उघड झाले आहे..डोंबिवली पश्चिमेतील शिवसेना शहर शाखेत निवृत्त अधिकारी कुलकर्णी शुक्रवारी आले होते. ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे यांच्या निदर्शनास त्यांनी ही बाब आणून दिली. यावेळी उप शहर प्रमुख प्रमोद कांबळे, विभाग प्रमुख राजेंद्र सावंत, संजय पाटिल उपस्थित होते..Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामामुळे विक्रेत्यांचे नुकसान, व्यवसायात ७० टक्क्यांनी घट; उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कायम.निवृत्त अधिकारी कुलकर्णी म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून पोस्टाने एकाच दिवशी एकाच पार्सल मध्ये दोन ओळखपत्रे मिळाल्याने कुलकर्णी दाम्पत्य क्षणभर चक्रावून गेले. “मी पोलीस खात्यात दीर्घकाळ सेवा केली आहे. अशा पातळीवरील निष्काळजीपणा समजण्या बाहेरचा आहे. एकाच व्यक्तीला दोन कार्ड पाठवणे म्हणजे मतदार यादीतील पडताळणी किती हलगर्जीपणे होत आहे, याचा पुरावा आहे,” असे अशोक कुलकर्णी यांनी सांगितले..ही घटना उघड होताच परिसरात चर्चा रंगली आहे. मतदार ओळखपत्रासारख्या संवेदनशील दस्तऐवजात अशा चुका होऊ नयेत, अशी नागरिकांची भावना आहे. निवडणूक आयोगाकडे दरवर्षी मतदार यादी अद्ययावत करणारी प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, त्या प्रक्रियेतील पडताळणीतील त्रुटीमुळे दुबार नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या प्रकरणाला राजकीय रंग मिळू लागला असून, शिवसेना ठाकरे गट पदाधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. “मतदार यादीतील अशा चुका लोकांच्या मतदान हक्कावर गदा आणतात. एका नावावर दोन कार्ड म्हणजे दुबार मतदानाची शक्यता वाढू शकते. याची तात्काळ चौकशी व्हावी,” अशी मागणी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे..Byculla Zoo Devlopment: राणीबागेत पेंग्विन कुटुंबासाठी नवी जागा! महापालिकेचा विस्तार प्रकल्प सुरू.कुलकर्णी यांनी संबंधित दोन्ही कार्डे निवडणूक विभागाकडे ठेवून पडताळणीची विनंती करण्याचे ठरविले आहे. या संदर्भात निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा ते प्रयत्न करणार आहेत..मतदार ओळखपत्र हा नागरिकांच्या मतदानाधिकाराचा पुरावा असून, अशा प्रकारच्या चुका लोकशाहीवरील विश्वास कमी करणाऱ्या असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. डोंबिवलीत घडलेली ही घटना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटीचे ज्वलंत उदाहरण ठरू शकते. नागरिकांनी अशा चुका तात्काळ निवडणूक विभागाच्या निदर्शनास आणाव्यात, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.