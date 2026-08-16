Nalasopara News: बर्थडेचा केक खाताच ११ जणांना विषबाधा, केकमध्ये आढळलं...

मुंबई : ऑनलाइन मागवलेले अन्नपदार्थ किंवा हॉटेलमधील जेवणात झुरळ, अळ्या, किडे आढळल्याच्या घटना घडतात. नकळतपणे ते अन्नपदार्थ खाताच नागरिकांना पोटदुखी, उलट्या किंवा विषबाधा होत असल्याचे समोर येते. अशीच एक घटना नालासोपारा येथे घडल्याचे समोर आले आहे. वाढदिवसाचा केक खाल्ल्याने ११ जणांना गंभीर विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्वेकडील निळकंठेश्वर इमारतीत ही घटना घडली आहे. १५ ऑगस्ट रोजी एका तरुणीच्या वाढदिवसाचा केक खाल्ल्याने ११ जणांना विषबाधा झाल्याचे समोर आले. यामध्ये ७ अल्पवयीन मुलं तर ४ महिलांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर विषबाधा झालेल्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे..Panvel-Karjat Local: आनंदाची बातमी! दीड तासाचा प्रवास ४० मिनिटांत पूर्ण; कर्जत-पनवेल लोकल कधी सुरु होणार? तारीख आली समोर .दरम्यान, या प्रकरणी केकमध्ये मेलेली पाल असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला असून या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ पसारली आहे..बीडमध्ये केकमध्ये मृत झुरळ आढळलेबीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथे वाढदिवसाच्या केकमध्ये मृत झुरळ आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारानंतर संतप्त ग्राहकाने थेट अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) पथकाकडे तक्रार दाखल केली. त्यांनतर एफडीएच्या पथकाने तातडीने कारवाई करत लिंबागणेश येथील ‘मधुर स्वीट होम’वर छापा टाकला..Landowners Compensation Hike: जमीनमालकांसाठी नुकसानभरपाईत वाढ, ४० वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.