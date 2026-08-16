मुंबई

Nalasopara News: बर्थडेचा केक खाताच ११ जणांना विषबाधा, केकमध्ये आढळलं...

Nalasopara Food Poisoning: नालासोपारा येथे केक खाताच ११ जणांना विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
11 people food poisoning after eating cake

11 people food poisoning after eating cake

Esakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : ऑनलाइन मागवलेले अन्नपदार्थ किंवा हॉटेलमधील जेवणात झुरळ, अळ्या, किडे आढळल्याच्या घटना घडतात. नकळतपणे ते अन्नपदार्थ खाताच नागरिकांना पोटदुखी, उलट्या किंवा विषबाधा होत असल्याचे समोर येते. अशीच एक घटना नालासोपारा येथे घडल्याचे समोर आले आहे. वाढदिवसाचा केक खाल्ल्याने ११ जणांना गंभीर विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

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