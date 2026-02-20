Navi Mumbai: आनंदाची बातमी! रहिवाशांना मोफत घरे मिळणार, तर इतरांना फक्त २.५ लाखांत; 'या' झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला हिरवा कंदील

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील झोपडपट्टीधारकांना आता त्यांचे हक्काचे घर मिळणार आहे. पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे दिली जातील, तर अपात्र झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाख रुपयांमध्ये घरे दिली जातील. यासाठी गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी झोपडपट्टीधारकांचे तातडीने सर्वेक्षण आणि बायोमेट्रिक्स करण्याचे आदेश एका बैठकीत दिले आहेत. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी ही माहिती दिली..राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या कार्यालयात झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात बैठक झाली . या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रस्ताव आणि विविध सरकारी विभागांमधील समन्वयाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. प्रकल्प अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी आवश्यक पावले त्वरित अंमलात आणण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. झोपडपट्टी सर्वेक्षण, डीएसआर तयार करणे आणि बायोमेट्रिक्सद्वारे पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची ओळख पटवणे यासह जीबीआर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..Navi Mumbai: तुटलेली उपकरणे अन् गंजलेली संरचना, डॉग पार्कची दुरवस्था; पाळीव प्राण्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर .बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे ७२,६६५ झोपडपट्टीवासीयांना त्यांची हक्काची घरे मिळावीत यासाठी काही सूचना किंवा माहिती मागवण्यात आली. लवकरच एक भव्य मेळावा आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये पंकज भोयर आणि संबंधित गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल, अशी घोषणाही बैठकीत करण्यात आली. 2000 पूर्वीच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना मालकी हक्क मोफत मिळणार आहेत..तर 2000 ते 2011 नंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना 2.5 लाख रुपये भरून मालकी हक्क मिळणार आहेत. आगामी काळात बेलापूर विभागात रमाबाई आंबेडकर नगर, सेक्टर-9 (गावसकर मैदान), सीबीडी बेलापूर, रमाबाई आंबेडकर नगर, सेक्टर-8, सीबीडी बेलापूर, संभाजी नगर, सीबीडी बेलापूर, जय दुर्गा माता नगर, सीबीडी, निलगिरी माता नगर, महामंडळ, नीलगिरी गार्डन, सेंट्रल गार्डन, सेक्टर-8 यांचा समावेश आहे. गांधी नगर, बोन्सरी कोरी, शिवाजी नगर इ..Thane News: ठाणेकरांचा प्रवास महागणार? ११ वर्षांनंतर ‘टीएमटी’कडून भाडेवाढीचा प्रस्ताव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.