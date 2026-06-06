मुंबई

Nursery Education: नर्सरीपासूनच इंग्रजीचे शिक्षण अनिवार्य, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय; पण तज्ज्ञांची वेगळीच भूमिका

NMMC : नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाने नर्सरीपासूनच इंग्रजीचे शिक्षण अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यावर तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
English education mandatory from nursery

English education mandatory from nursery

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाने नर्सरीच्या वर्गापासून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याविरोधात मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

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