Thane Traffic: ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या 'या' वाहनांना मुंबईत नो एन्ट्री

मुंबई : मुंबईसह उपनगरांमधील वाहतूक कोंडी पाहता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत प्रवेशबंदी असणार आहे. केवळ रात्री सहा तास प्रवेशास मुभा असेल..ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत प्रवेश बंद केलेला आहे. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबईकडून आनंदनगर चेकनाकामार्गे ठाणे शहरात येणाऱ्या सर्व १० चाकी ट्रक व त्यापेक्षा जास्त चाकांच्या वाहनांना कोपरी वाहतूक उप विभागाच्या हद्दीत आनंदनगर चेकनाका येथे प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. ही बंदी २ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असणार आहे. ठाणे व नवी मुंबईकडून येणाऱ्या वाहनांना ऐरोली चेकनाका येथे प्रवेश बंद असेल. यात अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळली आहेत. नवी मुंबईकडून येणाऱ्या, मुंबई शहरात प्रवेश करून ठाण्याकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांना वाशी चेकनाका येथे प्रवेशबंदी असेल. यातही अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळली आहेत..कल्याणमध्ये पोलीस सतर्कनवरात्र आणि दसरा निमित्त कल्याणमधील दुर्गामाता मंदिर आणि दुर्गाडी किल्ल्यावर लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. मात्र यामुळे वाहतूक कोंडी होत असून ही समस्या टाळण्यासाठी ठाणे वाहतूक पोलीस ऍक्शन मोडमध्ये आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी 22 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत काही मुख्य मार्गांवरून जड वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. याबाबत प्रशासनाने आदेश काढले असून नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.