Thane Traffic: ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या 'या' वाहनांना मुंबईत नो एन्ट्री

Heavy Vehicle Ban In Mumbai: मुंबईसह उपनगरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत प्रवेशबंदी असणार आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईसह उपनगरांमधील वाहतूक कोंडी पाहता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत प्रवेशबंदी असणार आहे.  केवळ रात्री सहा तास प्रवेशास मुभा असेल.

