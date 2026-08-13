Bhavesh Kavre: नॉनव्हेज खाल तर घर नाही, शाकाहारी वेलकम! ताडदेवच्या फ्लॅटबाबत ब्रोकर भावेश कावरेचा VIDEO Viral

मुंबई : मांसाहार खाण्यामुळे अनेक ठिकाणी वाद होत असल्याच्या घटना समोर येतात. अशातच आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या इस्टेट एजंट भावेश कावरेचा वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्याने एका व्हिडिओमध्ये 'मांसाहार करणाऱ्यांना घर मिळणार नाही,' असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भावेश कावरे याने इन्स्टाग्रामवर एक रील पोस्ट केली आहे. त्याने ताडदेव परिसरातील फ्लॅट विकण्यासाठी एका घराची जाहिरात केली असून, त्यामध्ये इस्टेट एजंट भावेश कावरे याने मुंबईतील ताडदेवमधील घराची जाहीरात करणाऱ्या एका व्हिडिओमध्ये 'तुम्ही मांसाहार करत असाल तर ताडदेवमध्ये तुम्हाला घर मिळणार नाही. पण जर शाकाहारी असाल तर तुम्हाला घर मिळेल', असे वक्तव्य केले आहे. .तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा धडाका! डॉमिनोज, केएफसी, मॅकडोनाल्ड, सबवे, बर्गरकिंगसह बड्या ब्रँड्सवर FDAची धाड; 5 परवाने निलंबित.ठाकरे गट आक्रमक इस्टेट एजंट भावेश कावरे याच्या व्हायरल व्हिडिओवर ठाकरे गट आणि मनसे आक्रमक झाली आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी ब्रोकरही बिल्डरची भाषा बोलत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संबंधित ब्रोकरला शोधून आम्ही समाचार घेणार, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?.भावेश कावरे काय म्हणाला?भावेश कावरे व्हिडीओत असे म्हटले आहे की, 'ताडदेवमध्ये ९०० स्क्वेअर फूट कार्पेट एरिया असणारा २ बीएचके घर आहे. पण तुम्ही मांसाहार खाणार तर इथे घर मिळणार नाही, पण व्हेजटेरिअन असाल तर मोस्ट वेलकम'. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ब्रोकर भावेश कावरेसह संबंधित इमारतीचा बिल्डरविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच असा भेदभाव करणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत लोकशाही मार्गाने धडा शिकवला पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.