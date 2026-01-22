Mumbai Local: मुंबई रेल्वे नेटवर्कचा चेहरा बदलणार! जोगेश्वरी गुड्स यार्ड वसई-नायगावला हलणार; काय फायदा होणार?

मुंबई रेल्वे नेटवर्कच्या मोठ्या दुरुस्तीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे जात आहे. जोगेश्वरी येथील विद्यमान मालवाहू यार्ड आता वसई आणि नायगाव दरम्यान स्थलांतरित केले जाईल. या स्थलांतरामुळे जोगेश्वरी येथे प्रस्तावित वंदे भारत देखभाल डेपोचा मार्ग मोकळा होईल आणि उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांच्या कामकाजात चांगले समन्वय साधता येईल..रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मालगाडी यार्ड वसई रोड-दिवा या विद्यमान कॉर्ड लाईन आणि नायगाव-जुचंद्रा या प्रस्तावित कॉर्ड लाईन दरम्यान विकसित केले जाईल. या धोरणात्मकदृष्ट्या निवडलेल्या जागेमुळे मालगाडीची वाहतूक मुख्य प्रवासी मार्गांपासून वेगळी राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, यार्डची लांबी ८५० मीटर आणि रुंदी २७ मीटर असेल. ८०० मीटर लांबीच्या दोन मार्ग विकसित केल्या जातील..BMC Mayor: बीएमसीत सत्तेचा नवा अध्याय सुरू होणार! भाजपच्या 'या' पाच महिला नगरसेवक शर्यतीत; कुणाला संधी मिळणार?.दक्षिण बाजूला सामान लोडिंग आणि अनलोडिंग सुलभ करण्यासाठी एक रॅम्प बसवला जाईल. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक आणि इतर विभागांसाठी एक चार मजली इमारत बांधली जाईल. ज्यामध्ये सर्व प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल विभाग एकाच कॉम्प्लेक्समध्ये असतील. नवीन वस्तू यार्डचा वापर प्रामुख्याने सिमेंट आणि ऑटोमोबाईल वाहतुकीसाठी केला जाईल. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि मालवाहतूक जलद आणि अधिक किफायतशीर होईल. .Mumbai Tourism: प्रजासत्ताक दिनी मुंबई फिरायचंय? मग 'या' ऐतिहासिक वारसा स्थळांची यादी पाहा.यार्डच्या आत आणि आजूबाजूला सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी वाहनांच्या हालचालींसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचा विचार रेल्वे करत आहे. एकंदरीत, मुंबई उपनगरीय क्षेत्रात मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीचे संतुलन साधण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प एक निर्णायक पाऊल मानला जातो. जोगेश्वरी परिसरात नवीन टर्मिनस आणि वंदे भारत यार्डच्या विकासासह हे परिवर्तन भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेली एक धोरणात्मक गुंतवणूक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.