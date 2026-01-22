मुंबई

Mumbai Local: मुंबई रेल्वे नेटवर्कचा चेहरा बदलणार! जोगेश्वरी गुड्स यार्ड वसई-नायगावला हलणार; काय फायदा होणार?

Jogeshwari Goods Yard Shift: मुंबईच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला जात आहे. जोगेश्वरी गुड्स यार्ड वसई-नायगाव येथे स्थलांतरित केले जाईल.
मुंबई रेल्वे नेटवर्कच्या मोठ्या दुरुस्तीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे जात आहे. जोगेश्वरी येथील विद्यमान मालवाहू यार्ड आता वसई आणि नायगाव दरम्यान स्थलांतरित केले जाईल. या स्थलांतरामुळे जोगेश्वरी येथे प्रस्तावित वंदे भारत देखभाल डेपोचा मार्ग मोकळा होईल आणि उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांच्या कामकाजात चांगले समन्वय साधता येईल.

