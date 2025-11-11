Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर धावणाऱ्या १५ डब्यांच्या ट्रेनची संख्या वाढणार! नवीन वेळापत्रक कधी जाहीर होणार?

मुंबई : मध्य रेल्वेवर धावणाऱ्या १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची संख्या लवकरच वाढणार आहे. ज्यामध्ये जलद आणि धीम्या दोन्ही लोकल ट्रेनचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेच्या २७ स्थानकांच्या विस्ताराचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर, अधिक डब्यांच्या गाड्या चालवणे शक्य होईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, सध्या १२ डब्यांनी धावणाऱ्या सुमारे १० गाड्या १५ डब्यांमध्ये अपग्रेड केल्या जातील. .त्यानंतर, त्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल. तथापि, या बदलाचा एकूण वारंवारतेवर परिणाम होणार नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एमएमआरमधील ३४ स्थानकांवर विस्तारीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे, त्यापैकी २७ स्थानके डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे १५ डब्यांच्या अधिक लोकल ट्रेन सुरू होतील आणि एकाच लोकल ट्रेनमध्ये जास्त प्रवासी प्रवास करू शकतील..Thane News: पोलीस ठाण्यासमोरच अघोरी कृत्याचा प्रकार? समाजमाध्यमांवर उलट-सुलट चर्चा; ठाण्यात खळबळ .यादीतील अतिरिक्त स्थानकांमध्ये कल्याण, खोपोली आणि कसारा यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक आरामदायी होईल. या यादीत विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, कर्जत, खोपोली, अंबरनाथ, आंबिवली, वाशिंद, आसनगाव, आटगाव, शेलू, बदलापूर, भिवपुरी, पळसधारी, थानशीत, मुंब्रा, कोपर, कळवा, शहाड, ठाकुर्ली, कसारा, टिटवाळा आणि इतर अनेक स्थानकांचा समावेश आहे..ज्या सात स्थानकांच्या विस्तारीकरणाच्या कामात जास्त वेळ लागेल त्यात सीएसएमटी, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वांगणी खडवली आणि दावणगेरे यांचा समावेश आहे. दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये वेळापत्रक अद्यतनित केले जाते. यावर्षी, स्थानक विस्ताराच्या कामामुळे ते अद्यतनित केले जाऊ शकले नाही. विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण होताच नवीन वर्षात नवीन वेळापत्रक जारी केले जाईल असे अधिकाऱ्याने सांगितले..Thane News: नववर्षात घोडबंदरची कोंडी कायमची सुटणार, प्रवाशांचा प्रवास सुसाट होणार; परिवहन मंत्र्यांची स्पष्टोक्ती.मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात लवकरच एक नवीन एसी लोकल ट्रेन सामील होणार आहे. नवीन एसी लोकल ट्रेनच्या आगमनामुळे एसी सेवेत वाढ होईल. सध्या मध्य रेल्वेकडे सहा एसी लोकल ट्रेन आहेत, ज्या ८० फेऱ्या चालवतात. नवीन एसी लोकल ट्रेन हार्बर लाईनवर धावेल की मेन लाईनवर, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.