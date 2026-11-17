नवी मुंबई : एफडीएकडून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच अस्वच्छता असणाऱ्या आस्थापनांवर धडक कारवाई केली जात आहे. याच कारवाईचा गैरफायदा घेत बोगस एफडीए अधिकारी बनून एका टोळीने परप्रांतीयांच्या पान टपऱ्यांना टार्गेट केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकेच नव्हे तर या बोगस एफडीए अधिकाऱ्यांनी पान टपरी वाल्यांकडून लाखो रुपये उकळल्याची घटना समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वतःला अन्न व औषध प्रशासनाचे म्हणजेच FDAचे अधिकारी असल्याचे भासवून पानटपरी चालकांना कारवाईची धमकी देत पैसे उकळणाऱ्या टोळीचा एपीएमसी पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी सहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून २ लाख ६६ हजार रुपयांची रोकड आणि टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा कार जप्त करण्यात आली आहे..विशेष म्हणजे, या कारवर मनसेचा झेंडा लावण्यात आला होता. आरोपींकडे फूड अँड ड्रग्स कन्झ्युमर वेल्फेअर कमिटीची बनावट ओळखपत्रे होती. गुटखा विक्री करणाऱ्या पानटपरी चालकांची माहिती मिळवून त्यांना छापेमारी आणि गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत ही टोळी पैसे उकळत होती..सिडकोची घरं धोकादायक, पाच वर्षांतच इमारतींची दुरवस्था; कुठे स्लॅब कोसळतोय, तर कुठे भिंतींना तडे .मारहाण करून पैशांची लूट४ नोव्हेंबर रोजी कोपरी येथील पानटपरी चालक अभिलाष पांडे यांना या टोळीने लक्ष्य केले. FDA अधिकारी असल्याचे सांगत आरोपींनी त्यांच्या घराची तपासणी केली. त्यानंतर त्यांना इनोव्हा कारमध्ये बसवून कोपरी आणि कोपरखैरणे परिसरात फिरवले. यावेळी मारहाण करून त्यांच्या मोबाईलमधून १ लाख ८६ हजार रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर करून घेतले, तर त्यांच्या पत्नींकडून ८० हजार रुपये घेतले. अशा प्रकारे एकूण २ लाख ६६ हजार रुपयांची लूट करण्यात आली..Cabinet Decision: शिक्षण क्षेत्रापासून न्यायालयापर्यंत, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ धडाकेबाज निर्णय.आरोपींची माहितीया प्रकरणी प्रशांत शिंदे, सत्येंद्र रस्तोगी, अथर्व भोसले, प्रथमेश गायकर, अंकुश पवार आणि उमेश कोडग या सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.