मुंबई

Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल

Petrol and Diesel on 7/12 Extract: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे पेट्रोल आणि डिझेल मिळण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आधार आणि सातबारावर पेट्रोल-डिझेल मिळू शकणार आहे.
Petrol and Diesel on 7/12 Extract

Petrol and Diesel on 7/12 Extract

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कासा : डहाणू तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता शेतीसाठी लागणारे पेट्रोल व डिझेल केन, ड्रम किंवा बॅरलमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही सातबारा उतारा आणि आधार कार्ड सादर केल्यानंतर इंधन देणे पेट्रोलपंपचालकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

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7/12 extract for diesel purchase