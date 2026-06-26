Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल

कासा : डहाणू तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता शेतीसाठी लागणारे पेट्रोल व डिझेल केन, ड्रम किंवा बॅरलमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही सातबारा उतारा आणि आधार कार्ड सादर केल्यानंतर इंधन देणे पेट्रोलपंपचालकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे..डहाणूचे प्रभारी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी अर्जुन गावित यांनी सर्व पेट्रोल व डिझेलपंपचालकांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, पंपसेट आणि इतर कृषी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला आहे. अनेक शेतजमिनी दुर्गम भागात असल्याने यंत्रे पेट्रोलपंपापर्यंत नेणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही..Maharashtra Dahi Handi: गोविंदांसाठी खुशखबर! सरावादरम्यानही मिळणार १० लाखांचे संरक्षण, २ लाखांपर्यंत उपचार खर्च, विशेष विमा कवच लागू.निर्णयाचे स्वागतइंधनाचा गैरवापर टाळण्यासाठी कागदपत्रांची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही सातबारा आणि आधार कार्डच्या आधारे इंधन मिळणार असल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत तो खरीप हंगामातील शेतीकामांना गती देणारा ठरणार असल्याचे म्हटले आहे..आमची शेती दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर असून, तेथे जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही. ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलर पेट्रोलपंपावर आणण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आणि खर्च करावा लागतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे गैरसोय कमी होईल.- काशिनाथ डोईफोडे, शेतकरी, मुरबाड.Mumbai News: राज्यात वणव्यांचे प्रमाण चिंताजनक, वर्षभरात ११ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील वनसंपदा बाधित.पुरवठा विभागाच्या सूचनांनुसार आम्ही सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सहकार्य करू. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांनी सातबारा व आधार कार्ड सादर केल्यास त्यांनाही नियमांनुसार पेट्रोल किंवा डिझेल उपलब्ध करून दिले जाईल.- भद्रेश प्रजापती, मालक, नायरा पेट्रोलपंप, कासा-वरोती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.