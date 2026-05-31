Mumbai: दुधासाठी चिमुकला रडला, दारुड्या बापाचा संताप पेटला, रागात मुलाला अमानुष मारहाण, दरवाजावर धाडकन आपटलं अन्...; मुंबईत खळबळ

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. दुधासाठी रडणाऱ्या एका चिमुकल्याला त्याच्या पित्याने मारहाण करत मुलाची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पवई येथील गौतमनगरमध्ये गुरुवार (ता. २८) रोजी पहाटे ५ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. चार वर्षांच्या मुलाची त्याच्या वडिलांनीच हत्या केल्याचा आरोप असून ही घटना शनिवारी उघडकीस आली आहे. राजेश सिंह (२६) असे आरोपीचे नाव असून याने त्याच्या पोटच्या मुलाची हत्या केली आहे..नेमके काय घडले?पवई परिसरात राजेश हा त्याची वृद्ध आई आणि दोन मुलांसह राहत होता. आरोपी दारूच्या आहारी गेला असून त्याची पत्नी घरकाम करून उदरनिर्वाह करते. १४ दिवसांपूर्वीच त्याची पत्नी माहेरी गेली होती. या दाम्पत्याला एकुलता एक मुलगा असून तो स्पेशल चाईल्ड (special child) आहे..दरम्यान, गुरुवारी राजेशची आई बाहेर गेली असता त्याचा मुलगा यश हा दुधासाठी रडू लागला, यामुळे राजेशला प्रचंड राग आला. रागाच्या भरात त्याने त्या मुलाला दरवाजावर जोरात आपटले आणि त्याचे डोके जमिनीवर आपटून फोडले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला..या घटनेनंतर आरोपी राजेश त्याच्या बहिणीच्या घरी गेला आणि त्याने त्याच्या मुलाला मारहाण केल्याचे सांगितले. त्यांनतर त्याची बहीण घटनास्थळी दाखल झाली असून हे प्रकरण समोर आले. सध्या पोलीस या घटनेचा अधिक तपस करत असून आरोपीला पवई पोलिसांनी न्यायालयात हजार केले. तसेच १ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..मुलाच्या कवटीला फ्रॅक्चरमुलाला मारहाण केल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता शवविच्छेदनात मुलच्या कवटीला फ्रॅक्चर झाल्याचे समोर आले. तसेच मुलावर गंभीररीत्या हल्ला केल्याचा संशय पोलिसांनी वर्तवला आहे.