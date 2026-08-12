मुंबई

अधिकारांचा विवेकाने वापर करा ! FDAची कारवाई म्हणजे प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळीबार; हायकोर्टानं फटकारलं

FDA Action Under Fire एफडीएने अधिकारांचा वापर विवेकाने करावा. एफडीएच्या कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली असून, प्रसंगी दंड ठोठावण्याच्या इशाऱ्याचाही पुनरुच्चार केला.
FDA Action Under Fire

FDA Action Under Fire

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, ता. ११: अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) कारवाई ही प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळी झाडण्यासारखी असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ११) केली. एफडीएने अधिकारांचा वापर विवेकाने करावा. एफडीएच्या कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली असून, प्रसंगी दंड ठोठावण्याच्या इशाऱ्याचाही पुनरुच्चार केला.

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FDA alert for medicine shortage
Tukaram Mundhe
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