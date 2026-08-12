अधिकारांचा विवेकाने वापर करा ! FDAची कारवाई म्हणजे प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळीबार; हायकोर्टानं फटकारलं

मुंबई, ता. ११: अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) कारवाई ही प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळी झाडण्यासारखी असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ११) केली. एफडीएने अधिकारांचा वापर विवेकाने करावा. एफडीएच्या कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली असून, प्रसंगी दंड ठोठावण्याच्या इशाऱ्याचाही पुनरुच्चार केला..काही विशिष्ट औषधांविरुद्ध एफडीएच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. कोणत्याही कठोर कारवाईपूर्वी प्रतिवादींना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला बजावले. त्यावर याचिकाकर्त्याविरुद्धचे आदेश मागे घेऊन त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे आश्वासन एफडीएतर्फे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिले..उड्डाणपुलाच्या कामावेळी मातीचा ढिगारा कोसळला, दोघांचा मृत्यू, तीन जण गंभीर.आधी कारवाई, मग प्रश्न...तुमच्याकडे तलवार वापरण्याचे सामर्थ्य आहे; पण तुम्ही तिचा वापर डास मारण्यासाठी करीत आहात, ही मूळ समस्या आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या बाबतीतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि मग प्रश्न विचारता, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच एफडीएने कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले..आदेश काढल्यापासून दोन आठवड्यांत कंपनीचे झालेले नुकसान २ ही आमच्या चिंतेची बाब नाही, तर ज्या रुग्णांना ही औषधे मिळू शकली नाहीत त्यांची आम्हाला चिंता आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एफडीएच्या अशा कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे आपल्या निदर्शनास येत आहेत, असे स्पष्ट करून एफडीएवर दंड आकारण्याचा इशारा न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.