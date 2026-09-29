मुंबईतील प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई, किचनमध्ये मेलेले झुरळं अन् उंदराची विष्ठा; थेट परवाना निलंबित

मुंबई : खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर कारवाई केली आहे. काळबादेवी येथील सुमारे १२० वर्षे जुने कयानी अँड कंपनी रेस्टॉरंटसह मुंबईतील १३ खाद्य आस्थापनांवर एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली, यामधील काही आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..'एफडीए'ने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. २७) क्यानी अँड कंपनीच्या परिसराची तपासणी करण्यात आली. यावेळी खाद्यपदार्थ आणि साठवणूक क्षेत्रात मांजरी, उंदरांची विष्ठा, जिवंत माश्या तसेच मृत झुरळे आढळून आले. .Mumbai News : १६ वर्षीय आरित झिंदलची ८१ किमीची थक्क करणारी जलतरण कामगिरी; तब्बल १२ तास ५७ मिनिटे पाण्यात.रेस्टॉरंटमधील रेफ्रिजरेटरमध्ये रक्त साचलेले आढळले, तर अन्नप्रक्रिया विभागात उघडे सांडपाण्याचे मॅनहोल असल्याचे तपासणीत समोर आले, या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएने तत्काळ कारवाई करत रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला..Mumbai Local: विरार लोकलमध्ये काका तर्राट! दरवाजात उभं राहून बिअर प्यायले अन्...; Video Viral .दरम्यान, फोर्ट येथील रॉयल चायना या आस्थापनांचीही तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत स्वच्छता आणि साफसफाईशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. कोलाबा स्वीट मार्ट येथे करण्यात आलेल्या तपासणीतही गंभीर अस्वच्छता आढळली. याशिवाय, धारावी येथील अरुण विलास फरसाण या आस्थापनावरही अस्वच्छता आणि इतर नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.