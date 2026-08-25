दुधात मिल्क पावडर आणि थंड पाण्याचा वापर, गुप्त माहिती मिळताच FDAची धाड, भेसळखोरांना रंगेहाथ पकडलं

मुंबई : नवी मुंबईत एफडीएने (FDA) दुधात भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. महापे एमआयडीसी (MIDC) येथे टाकलेल्या छाप्यात एफडीएने ४,७१० लिटर भेसळयुक्त दुधाचा साठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला आहे. तसेच १५ व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील महापे एमआयडीसी परिसरात दुधात भेसळ करणारे मोठे रॅकेट अन्न व औषध प्रशासनाने उद्ध्वस्त केले. गुप्त माहितीच्या आधारे एफडीएच्या एका विशेष पथकाने १९ ऑगस्ट रोजी 'मेसर्स पी.के. डेअरी'वर छापा टाकला. या छाप्यात, डेअरीचा मालक प्रदीप कमलेश यादव याच्या मदतीने टँकरमधील दुधात 'स्किम्ड मिल्क पावडर' (SMP) आणि थंड पाण्याचे मिश्रण करून भेसळ करताना आरोपी शिवेंद्र श्यामलाल जैस्वाल याला अधिकाऱ्यांनी पकडले..Mumbai News: नवी मुंबईतील पवन हॉटेल नुकसानभरपाईच्या दाव्यावर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश .या कारवाईत पनीर, स्किम्ड मिल्क पावडर (SMP) आणि क्रीम देखील जप्त करण्यात आले असून, १५ व्यक्ती व संस्थांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. "दुधात भेसळ करण्यासाठी प्लंजरचा वापर करून १ किलो स्किम्ड मिल्क पावडर ८ ते १० लिटर थंड पाण्यात मिसळली जात होती. त्यानंतर हे दूध ठाणे, ऐरोली, कोपरी, दिघा आणि घणसोली परिसरातील अनेक डेअरीजना शुद्ध गायीचे किंवा म्हशीचे दूध म्हणून पुरवले जात होते," अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..डेअरी तातडीने बंदअन्न सुरक्षा परवाना नसताना डेअरी चालवल्यामुळे प्रशासनाने ती त्वरित बंद केली आहे. तसेच छापा टाकलेल्या विविध ठिकाणांवरून एकूण ४,७१० लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले; या दुधाची किंमत १,८५,७८० रुपये इतकी असल्याची माहिती आहे. याव्यतिरिक्त, एफडीएच्या पथकांनी १२९.५ किलो पनीर, ४७३ किलो स्किम्ड मिल्क पावडर आणि ८८.४ किलो क्रीम जप्त केले..Abhijeet Dipke: अभिजित दीपकेंचं महायुती सरकारला पत्र, वस्तुस्थिती अहवाल जाहीर करण्याची मागणी.१५ जणांवर गुन्हा दाखल२२ ऑगस्ट रोजी तुर्भे पोलीस ठाण्यात या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या १५ व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध (ज्यामध्ये दोन डेअरीजचे मालक आणि दूध स्वीकारणाऱ्या विविध विक्रेत्यांचा समावेश आहे) गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात सहभागी असलेल्या सर्व आस्थापनांचे अन्न सुरक्षा परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.