FDA Rule: शाळेच्या ५० मीटरच्या आत जंक फूडला बंदी; FSSAI परवाना सक्तीचा, महाराष्ट्रात शाळा, वसतिगृह, कँटीनसाठी नवे नियम

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि पोषणासंदर्भात एक ऐतिहासिक आणि कठोर उपक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध क्षेत्रांतील भेसळ करणाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर, एफडीएने आता शाळा, वसतिगृहे आणि कॅन्टीनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाचा दर्जा सुधारण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे..या दिशेने, 'महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित अन्न' ही मोहीम औपचारिकपणे सुरू करताना अनेक कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, नवीन नियम राज्य मंडळ, सीबीएसई किंवा आयसीएसई अशा सर्व शाळांना समान रीतीने लागू होतात. अंगणवाडी ते १२वी पर्यंतचे अन्न पुरवठा करणारे सर्व गट, शाळा, कॅन्टीन, वसतिगृहातील भोजन आणि मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्यांसाठी वैध एफएसएसएआय (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) परवाना अनिवार्य आहे ..Rain News: राज्यात पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट! २२ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता; हवामान विभागानं काय सांगितलं?.आता शाळा केवळ मान्यताप्राप्त आणि परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच खाद्यपदार्थ खरेदी करू शकतील. विद्यार्थ्यांमध्ये निरोगी खाण्याच्या सवयींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, एफडीएने जंक फूडबाबत अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. शाळेच्या परिसराच्या ५० मीटरच्या आत उच्च-चरबी, उच्च-मीठ आणि उच्च-साखर (HFSS) असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..याव्यतिरिक्त, शाळेच्या आवारात अशा आरोग्यासाठी हानिकारक पदार्थांची जाहिरात करण्यास कायद्याने मनाई असेल. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची थेट जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल. राज्यातील सर्व शाळा 'ईट राईट स्कूल्स' म्हणून विकसित केल्या जातील. नवीन नियमांनुसार, तपासणी आणि प्रयोगशाळा चाचण्या अनिवार्य असतील. एफडीए (FDA) टीम वर्षातून किमान दोनदा प्रत्येक शाळेतील अन्न आणि स्वयंपाकघरांची अचानक तपासणी करेल आणि अन्नाचे नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवेल. .एसटी स्मार्ट कार्डसाठी मोठा दिलासा! अर्जाची मुदत वाढवली; पण किती? जाणून घ्या नवी मुदत.प्रत्येक शाळेत एक 'अन्न सुरक्षा मंडळ' स्थापन केले जाईल आणि एका अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकाची नियुक्ती केली जाईल. स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता आवश्यक असेल. शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि स्वयंपाकघरांमध्ये स्वच्छतेची सर्वोच्च पातळी राखणे अनिवार्य असेल. शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहकार्याने या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि कंत्राटदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि या सर्व प्रक्रियांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल, असा इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.