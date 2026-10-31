Maharashtra FDA : ‘एफडीए’चे चार अधिकारी निलंबित, कारवाईत अनियमितता आणि गैरव्यवहार; २१ जणांची चौकशी

मुंबई : प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवर केलेल्या कारवाईच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) विभागाच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित आणखी २१ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.ठाणे येथील ‘हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी’ आणि मावळ तालुक्यातील ‘सोएक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या दोन कंपन्यांवर ‘एफडीए’ने केलेल्या कारवाईत अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा संशय होता. या पार्श्वभूमीवर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. .या चौकशी अहवालानंतर शासनाने निलंबनाची ही कारवाई केली आहे. ही कारवाई करताना स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषयांत कारवाई करताना कायद्याचे तंतोतंत पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व राखणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा मंत्री झिरवाळ यांनी दिला आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.निलंबित अधिकारी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अन्न सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांचे निलंबन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.