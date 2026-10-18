मुंबई

FDA Action: भिवंडीत मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांची पुनर्विक्री, एफडीएची कारवाई; ११ जणांविरुद्ध गुन्हा

Tukaram Mundhe: भिवंडीत मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांची पुनर्विक्री केल्याप्रकरणी एफडीएने कारवाई केली आहे. या कारवाईत ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
FDA Action In Bhiwandi

FDA Action In Bhiwandi

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : मुदतबाह्य, खराब आणि उंदरांनी दूषित केलेले खाद्यपदार्थ नष्ट न करता त्यांची पुनर्विक्री करण्यासाठी साठवणूक केल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईत उघड झाला. याप्रकरणी ३३ लाख ७१ हजार ५०० रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी, गोदाम व्यवस्थापक आणि पुरवठादारांसह ११ जणांविरुद्ध शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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