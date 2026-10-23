मुंबई

FDA Action: एफडीएची मुंबईत धडक कारवाई! डॉमिनोज पिझ्झासह नामांकित रेस्टॉरंट्स अन् बेकरींचे परवाने निलंबित

Tukaram Mundhe Action: एफडीएने मुंबईत धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत डॉमिनोज पिझ्झासह नामांकित रेस्टॉरंट्स अन् बेकरींचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
Mumbai FDA Action

Mumbai FDA Action

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईतील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकरींमधील अस्वच्छता, तसेच अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विशेष तपासणी मोहिमेत मुंबईतील नऊ खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये डॉमिनोज पिझ्झासह नामांकित रेस्टॉरंट्स आणि बेकरींचा समावेश आहे.

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