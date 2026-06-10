FDA Action: कर्जतमध्ये तुकाराम मुंढेंची कारवाई! कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने शहरातील हॉटेल बंद

कर्जत : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कारवाईचाच भाग म्हणून रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात मंगळवारी (ता. ९) तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईदरम्यान आवश्यक नोंदणी प्रमाणपत्र व कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने शहरातील ठाकरे हॉटेल बंद करण्यात आले..अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ आणि संबंधित नियमांनुसार प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाकडे वैध नोंदणी किंवा परवाना, स्वच्छतेचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. या नियमांचेपालन होत आहे की नाही, याची तपासणी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?.कारवाईदरम्यान कर्जत शहरातील आमराई रस्त्यालगत असलेल्या कृष्णा स्वीट मार्टवरही पथकाने भेट देत खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. संबंधित कागदपत्रांचीही छाननी करण्यात आली असून प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..कर्जतमध्ये यापूर्वी तीन दिवसांपूर्वी कर्जत तालुक्यात गुटखा विक्रीविरोधातही मोठी कारवाई करण्यात आली होती. टपऱ्यांवर धाडी टाकून मोठा गुटखा साठा जप्त करण्यात आला असून तीन जणांविरोधात कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना अटक करण्यात आलेली आहे. या कारवाईमुळे शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईनंतर परिसरातील दुकानांचीही पाहणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..Mumbai: रेल्वेला नवी लाइफलाइन! पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरचे ९८ टक्के काम पूर्ण, आधुनिक स्थानके सज्ज .कर्जत परिसरात आमचे पथक सातत्याने तपासणी करत आहे. ठाकरे हॉटेलकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने कारवाई करण्यात आली असून संबंधितांनी आवश्यक दंड भरल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाच्या परवानगीनंतरच हॉटेल सुरू करता येईल.- प्रशांत शिंदे, अन्न व औषध प्रशासन विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.