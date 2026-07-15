Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची कारवाई सुरूच! मुंबईतील तीन सुप्रसिद्ध हॉटेल्सवर कारवाई; नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे परवाना रद्द

मुंबई : ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर कारवाई केली आहे.मुंबईतील तीन नामांकित हॉटेलांचे अन्न परवाने स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यप्रेमींमध्ये खळबळ उडाली आहे..भेंडी बाजार येथील मे. शालिमार हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. येथे तपासणीदरम्यान २५ गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. यामध्ये स्वयंपाकघरातील ओला व निसरडा मजला, कच्च्या मालाची नोंद नसणे, पाण्याच्या तपासणी अहवालाचा अभाव, खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती उपलब्ध नसणे तसेच शाकाहारी आणि मांसाहारी खाद्यपदार्थ वेगळे ठेवण्याची योग्य व्यवस्था नसणे, अशा बाबींचा समावेश आहे. याशिवाय भेंडी बाजार येथील नूर मोहम्मदी हॉटेल आणि उमरखाडी येथील रहमानिया रेस्टॉरंटमध्येही अस्वच्छता, कीटकांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छ साठवण व्यवस्था, निकृष्ट भांडी, खराब उपकरणे तसेच पाण्याच्या तपासणीची नोंद आढळली नाही..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .रक्तपेढ्या 'एफडीए'च्या रडारवरअन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील रक्तपेढ्या आणि रक्त साठवणूक केंद्रांवर मागील तीन महिन्यांत जोरदार कारवाई केली आहे. नागरिकांना सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि मानकांनुसार रक्त उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने राज्यातील रक्तपेढ्यांविरोधात 'एफडीए'ने मोहीम हाती घेतली आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरातील २३ रक्तकेंद्रे आणि १५ रक्त साठवणूक केंद्रांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई केलेल्या रक्तपेढ्यापैकी ३४ परवाने निलंबित, तर चार परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत..Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?.जे. जे. रक्तकेंद्रावरही कारवाईमुंबईतील सर जे. जे. महानगर रक्तकेंद्र येथे करण्यात आलेल्या तपासणीत परवान्याच्या अटी आणि लागू नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. त्यामुळे संबंधित रक्तकेंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.