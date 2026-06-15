फसव्या जाहिराती, निकृष्ट दर्जा! सौंदर्यप्रसाधनांवर FDAची कारवाई; गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, तुकाराम मुंढेंचा इशारा

मुंबई : ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित गैरप्रकारांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईत मोठी कारवाई केली. यात भ्रामक दावे करणारी सौंदर्यप्रसाधने, विनापरवाना उत्पादने तसेच उत्पादनासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जप्त केली आहे. मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि कांदिवली परिसरातील कारवाईत सुमारे ५.१७ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..एफडीएला मिळालेल्या गोपनीय 5 माहितीनुसार १३ जूनला क्रॉफर्ड मार्केट येथील एका सौंदर्यप्रसाधन विक्रेत्याच्या ठिकाणी तपासणीदरम्यान काही उत्पादनांवर आवश्यक वैधानिक तपशील नसल्याचे, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल करणारे दावे करण्यात आल्याचे आढळले. यामध्ये शरीराचा आकार वाढवणे, चरबी कमी करणे अशा दाव्यांसह विक्री केली जाणारी विविध उत्पादने आढळली..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.या प्रकरणात एक लाख २० हजार १५२ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. कांदिवली (पश्चिम) येथील तपासणीदरम्यान आवश्यक परवान्याविना सौंदर्यप्रसाधने आणि इतर उत्पादने तयार केली जात असल्याचे आढळले. उत्पादन प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणि तयार उत्पादनेही तेथे आढळली. या कारवाईत तीन लाख ९६ हजार ८३० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणताही गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही. भ्रामक दावे करणारी, निकृष्ट दर्जाची किंवा विनापरवाना उत्पादने तयार करणे, साठवणे अथवा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहणार.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.