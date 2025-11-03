Mumbai: धक्कादायक! मुंबई कोर्टातच महिला वकिलाला हृदयविकाराचा झटका, लोक सीपीआर देण्याऐवजी व्हिडिओ काढण्यात व्यस्त, दुर्दैवी मृत्यू

मुंबईतील मॅजिस्ट्रेट कोर्टातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. न्यायालयात हजर असलेल्या एका महिला वकिलाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. या घटनेनंतर त्यांच्या पतीने आरोप केला की, वेळेवर वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने आणि न्यायालयात मूलभूत वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. मृत महिलेचे नाव मालती पवार असे आहे, त्या ५९ वर्षांच्या होत्या..मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील जिल्हा न्यायालयात ही घटना घडली. धक्कादायक म्हणजे, मालती यांची तब्येत बिघडल्यानंतर कोर्टात गोंधळ उडाला. या काळात लोक फक्त तमाशा पाहत राहिले. कोणीही महिलेला मदत केली नाही किंवा त्यांना रुग्णालयात नेले नाही. परिणामी, त्यांचा कोर्टरूममध्येच मृत्यू झाला. .Mumbai Airport: महत्त्वाची बातमी! मुंबई विमानतळाच्या दोन्ही धावपट्ट्या बंद राहणार; का अन् कधी? जाणून घ्या....मालती पवार या एका खटल्याची प्रत घेण्यासाठी न्यायालयात आल्या होत्या. त्यांची तब्येत बिघडल्यानंतर त्या बार रूममध्ये गेल्या. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर तिथे कोणीही सीपीआर देखील दिले नाही. त्याऐवजी, लोकांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. तमाशा पाहत उभे राहिले, असा आरोप त्यांचे पती रमेश यांनी केला. मालती यांना बार रूममध्ये हृदयविकाराचा झटका आल्याचे वृत्त आहे. .रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहेत. रमेश पवार यांनी दुःख व्यक्त करताना म्हटले की, "मला संध्याकाळी ६:३० च्या सुमारास आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमधून फोन आला की माझ्या पत्नीला कामा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मी तिथे पोहोचण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता. .'अटल सेतू' नंतर मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपूल बांधणार! पण कुठे अन् लांबी किती असणार? वाचा MMRDAचा नवा मास्टरप्लॅन.मी कामा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो तेव्हा माझ्या पत्नीचा मृतदेह स्ट्रेचरवर तिच्या बॅगांसह पडलेला होता, परंतु तिच्यासोबत एकही सहकारी नव्हता, असं त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर वकील सुनील पांडे यांनी पत्र लिहून मुंबईतील सर्व न्यायालयांमध्ये वकिलांना आपत्कालीन वैद्यकीय आणि प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.