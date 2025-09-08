Uran Fire: मोठी बातमी! सरकारच्या ताब्यातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पात भीषण आग, उरणमध्ये काय घडलं?

रायगडमधून एक आगीची घटना समोर आली आहे. मोठ्या प्रकल्पाला आग लागल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे परिसरात मोठी भीती निर्माण झाली आहे. उरणमधील अत्यंत महत्वाच्या आणि संवेदनशील ओएनजीसीच्या नैसर्गिक वायू आणि तेल शुद्धीकरण केंद्रात शुक्रवारी भीषण आग लागली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ दहशतीचे वातावरण पसरले. प्रकल्पात आग लागल्यानंतर तात्काळ सीआयएसएफ आणि सिडको अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाले..अग्निशमन दलाकडून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. दीर्घ प्रयत्नांनंतर अखेर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. तरी नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट कायम आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प भारत सरकारकडून चालवला जातो. उरण परिसरासाठी तसेच देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. येथे नैसर्गिक वायू आणि तेल शुद्धीकरण तसेच वितरण केले जाते. त्यामुळे येथे लागणारी प्रत्येक आग ही केवळ स्थानिक नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानली जाते..Mumbai News: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार; बेस्टच्या ताफ्यात नव्या इलेक्ट्रिक बस दाखल.आग लागल्यानंतर प्रकल्पातील कर्मचारी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली आहे. मात्र वारंवार अशा घटना घडत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. ओएनजीसीसारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पात वारंवार लागणाऱ्या आगींमुळे सुरक्षा मानकांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. उरणसारख्या संवेदनशील ठिकाणी घडणाऱ्या या घटनांमुळे स्थानिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.