भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार, मध्यरात्री दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांकडून हल्ला; घटना CCTVमध्ये कैद

Ambarnath Firing News: अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर मध्यरात्री गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेमुळं परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी पोलिसात धाव घेत हल्लेखोरांना लवकरात लवकर अटक करावी अशी मागणी केलीय
Ambarnath Firing: अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार झाल्याची घटना घडलीय. मंगळवारी मध्यरात्री घडलेल्या घटनेनं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भाजपचे उमेदवार पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयात गोळीबार झालाय. अज्ञातांनी दुचाकीवरून येत गोळीबार केला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झालीय.

