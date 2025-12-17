भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार, मध्यरात्री दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांकडून हल्ला; घटना CCTVमध्ये कैद

Ambarnath Firing: अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार झाल्याची घटना घडलीय. मंगळवारी मध्यरात्री घडलेल्या घटनेनं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भाजपचे उमेदवार पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयात गोळीबार झालाय. अज्ञातांनी दुचाकीवरून येत गोळीबार केला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झालीय..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी कार्यालयावर गोळीबार केला. अंबरनाथ पश्चिम भागात शंकर मंदिर परिसरात भाजप उमेदवार पवन वाळेकर यांचं कार्यालय आहे..कारला धडकल्यानंतर पिकअपला लागली आग; तिघांचा होरपळून मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी.मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून दोन अज्ञात व्यक्ती आल्या. त्यांनी कार्यालयासमोर अचानक ३-४ राउंड फायर केले. गोळीबाराचा आवाज येताच कार्यालयातील सुरक्षा रक्षक बाहेर आले. हल्लेखोरांनी त्यांच्यावरही गोळीबाराचा प्रयत्न केला. यात पवन वाळेकर यांचे सुरक्षारक्षक जखमी झाले आहेत. मात्र सुदैवानं जिवीतहानी झालेली नाही..भरवस्तीत पवन वाळेकर यांचं कार्यालय असून गोळीबाराच्या या घटनेनं नागरिक भयभीत झाले आहेत. गोळीबाराची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. गोळीबार करणारे दोघेही पांढरे कपडे घालून होते. त्यांनी हेल्मेट घातलं होतं त्यामुळे चेहरे दिसत नाहीत. गोळीबाराच्या घटनेची माहिती मिळताच भाजप कार्यकर्त्यांनी थेट पोलीस ठाणे गाठत हल्लेखोरांना अटक करावी अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.