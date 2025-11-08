Mumbai Metro: मेट्रो लाईन ४ च्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पहिल्या टप्प्याचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू होणार, कुठून कुठे असणार?

मुंबई : मेट्रो आता मुंबईच्या मोठ्या भागात पोहोचली आहे. अनेक मार्गांवर बांधकामही वेगाने सुरू आहे. मेट्रो लाईन ४ च्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबई मेट्रो लाईन ४ (वडाळा ते ठाणे-कासारवडवली) प्रकल्प वेगाने प्रगतीपथावर आहे. या वर्षी डिसेंबरमध्ये या मार्गावरील ४ स्थानकांवर काम सुरू होईल असा विश्वास आहे. .मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अलीकडेच बोंधप येथील सोनापूर लिंक रोड जंक्शनवर ५६ मीटर लांब आणि ४५० टन स्टील स्पॅन यशस्वीरित्या बसवला आहे. मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मेट्रो लाईन ४ चे बांधकाम आता अंदाजे ८५% पूर्ण झाले आहे. हे काम नियोजित वेळापत्रकानुसार वेगाने सुरू आहे..Maharashtra Politics: भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! उद्धव ठाकरेंचा बडा नेता कमळ हाती घेणार, निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग.या लाईनच्या तीन टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा (गायमुख ते कादबरी जंक्शन) एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. या मार्गावरील चार स्थानके डिसेंबर २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकतात. यामुळे, या वर्षाच्या अखेरीस प्रवाशांना मेट्रो सेवेचा आनंद मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मुंबई मेट्रोच्या चौथ्या मार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे..दुसरा टप्पा (कॅडबरी ते गांधीनगर) ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, तर तिसरा आणि शेवटचा टप्पा (गांधीनगर ते वडाळा) ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, ही लाईन मुंबईची सर्वात व्यस्त पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.लाईन ४ अंतर्गत एकूण ३२ स्थानके बांधली जात आहेत, जी ठाणे, मुलुंड, घाटकोपर, चेंबूर आणि वडाळा सारख्या भागांना जोडतील..या मार्गामुळे प्रवाशांना प्रवासाचा वेळ कमी तर मिळेलच पण वाहतूक कोंडीपासूनही मोठी सुटका मिळेल. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबईच्या पूर्व उपनगरांमध्ये विकासाचा एक नवा अध्याय उघडेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मेट्रो लाईन्स २अ आणि ७ प्रमाणे, लाईन ४ शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कला बळकटी देईल. आता, लोकल ट्रेन आणि टॅक्सींव्यतिरिक्त, लोकांना मेट्रोचा सोयीस्कर पर्याय देखील उपलब्ध असेल..Mumbai News: वाहतूक कोंडीला रामराम! मुंबईत उभा राहतोय भारतातील सर्वात आधुनिक केबल-स्टेड पूल; कधी खुला होणार?.एमएमआरडीएने सांगितले की, मेट्रोच्या बांधकामादरम्यान सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांचे पूर्णपणे पालन केले जात आहे. सर्व मानकांचे पालन करून काम चोवीस तास सुरू आहे. तिन्ही टप्पे निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. मुंबईकर लवकरच जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवास अनुभवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.