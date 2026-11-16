मुंबई

Mumbra News: धक्कादायक! मिठाई खाल्ल्यानंतर 5 जणांना त्रास, एकाचा मृत्यू; मुंब्र्यात खळबळ

Mumbra Food Poison Case: मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळील सागर स्वीट्समधील मिठाई खाल्ल्यानंतर पाच जणांची प्रकृती बिघडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Mumbra Food Poison Case

Mumbra Food Poison Case

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंब्रा येथे रेल्वे स्थानकाजवळील मिठाई खाल्ल्यानंतर पाच जणांची प्रकृती बिघडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत एकाच दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मुंब्रा पोलीस आणि अन्न आणि औषध प्रशासनाने दुकानावर कारवाई करत मिठाईचे दुकान बंद केले आहे.

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Food Poisoning