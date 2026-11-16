Mumbra News: धक्कादायक! मिठाई खाल्ल्यानंतर 5 जणांना त्रास, एकाचा मृत्यू; मुंब्र्यात खळबळ

मुंबई : मुंबईत खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मुंब्रा येथे रेल्वे स्थानकाजवळील मिठाई खाल्ल्यानंतर पाच जणांची प्रकृती बिघडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत एकाच दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मुंब्रा पोलीस आणि अन्न आणि औषध प्रशासनाने दुकानावर कारवाई करत मिठाईचे दुकान बंद केले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील काही दिवसांपासून मिठाई किंवा इतर अन्न पदार्थ विक्रीच्या दुकानात झुरळं, उंदीर तसेच अस्वच्छता असल्याचे समोर येत आहे. या ठिकाणातील खाद्य खाऊन अनेकांची प्रकृती बिघडल्याचे प्रकरण देखील समोर येत असताना असाच प्रकार मुंब्रा येथे घडला आहे. .FDA Action: संशयास्पद उत्पादनांवर 'एफडीए'चे छापे, मान्यता नसलेल्या घटकांचा वापर; राज्यभरात कारवाई.मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळील सागर स्वीट्समधील अफलातून मिठाई खाल्ल्यानंतर पाच जणांची प्रकृती बिघडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये ३५ वर्षीय जुबेर अन्सारी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..दरम्यान, या घटनेप्रकरणी मिठाई आणि मृत्यूचा संबंध अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेला नाही. परंतु या घटनेनंतर मुंब्रा पोलीस आणि FDA पथकाने दुकानावर कारवाई केली आहे. एफडीएकडून मिठाईचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून सध्या हे दुकान बंद करण्यात आले आहे..घराची बेल वाजवली, महिलेनं दार उघडताच नको ते चाळे; २७ वर्षीय तरुणाला तुरुंगाची हवा अन् १० हजारांचा दंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.