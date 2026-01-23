राजकारण, क्रिकेट आणि मराठी अस्मिता... एका वक्तव्याने पेटलेला वाद; बाळासाहेबांनी सचिनला दिलेल्या ताकीदीची गोष्ट आजही चर्चेत

महाराष्ट्राच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्थान इतके होते की, निवडणूक लढवल्याशिवाय किंवा कोणतेही संवैधानिक पद न घेता, त्यांनी अनेक दशके सत्ता आणि समाजाची दिशा ठरवली. त्यांच्या जयंतीदिनी, त्यांच्याशी संबंधित एक प्रसिद्ध घटना अजूनही राजकीय आणि सामाजिक वादविवादांमध्ये आठवते. जेव्हा त्यांनी क्रिकेटचे दिग्गज सचिन तेंडुलकरला जाहीरपणे ताकीद दिली होती..ही घटना एका पत्रकार परिषदेची आहे. ज्यामध्ये सचिन तेंडुलकरने म्हटले होते की तो प्रथम भारतीय आहे आणि नंतर महाराष्ट्रीय आहे. त्याला विचारण्यात आले की, मुंबई फक्त मराठी लोकांची आहे का? यावर सचिनने उत्तर दिले की मुंबई सर्व भारतीयांची आहे. हे विधान बाळासाहेब ठाकरेंना नाराज केले. मराठी अस्मिता आणि मुंबईवरील अशा टिप्पण्या मराठी भावना दुखावतात असे त्यांचे मत होते..खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी....बाळासाहेब ठाकरे यांनी यावर थेट प्रतिक्रिया देत शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना' मध्ये सचिनला एक खुले पत्र लिहिले. पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिले की, सचिनने स्वतःला क्रिकेटपुरते मर्यादित ठेवावे. राजकीय खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे टाळावे. तुम्ही क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर जे काही कमावले आहे ते राजकीय खेळपट्टीवर वाया घालवू नका. हा सल्ला तुमच्या स्वतःच्या भल्यासाठी आहे. सचिन तेंडुलकरच्या चौकार आणि षटकारांचे देश कौतुक करतो, परंतु जर मराठी लोकांच्या हक्कांबद्दलचे त्यांचे विचार मराठी लोकांना दुखावत असतील तर ते सहन केले जाणार नाही..BMC: ठाकरे बंधूंकडून जनादेशाला हरताळ! महापालिकेच्या सत्तेसाठी निवडणूकपूर्व युती-आघाड्यांची तोडफोड.बाळासाहेब ठाकरे यांनी या पत्रात समकालीन क्रिकेटपटूंवरही टीका केली. त्यांनी लिहिले की, खेळाडू देशासाठी खेळतात की केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी खेळतात हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. पत्राचा सूर कडक होता आणि संदेश स्पष्ट होता. लोकप्रियतेसोबत जबाबदारीही येते. मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रमुख व्यक्तीला तोंड देण्यास कचरत नसल्याबद्दल बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिष्ठा या घटनेवरून अधोरेखित होते. बाळासाहेब ठाकरे यांचे १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी वयाच्या ८६ व्या वर्षी निधन झाले. परंतु अशा कथा आजही त्यांच्या स्पष्टवक्त्या आणि आक्रमक राजकीय व्यक्तिमत्त्वाची आठवण करून देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.