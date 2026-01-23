मुंबई

राजकारण, क्रिकेट आणि मराठी अस्मिता... एका वक्तव्याने पेटलेला वाद; बाळासाहेबांनी सचिनला दिलेल्या ताकीदीची गोष्ट आजही चर्चेत

Balasaheb Thackeray And Sachin Tendulkar Story: बाळासाहेब ठाकरेंनी सचिन तेंडुलकरला एक ताकीद दिली होती. यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता. सामनामध्ये त्यांनी नाराजी उघड केली होती.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्थान इतके होते की, निवडणूक लढवल्याशिवाय किंवा कोणतेही संवैधानिक पद न घेता, त्यांनी अनेक दशके सत्ता आणि समाजाची दिशा ठरवली. त्यांच्या जयंतीदिनी, त्यांच्याशी संबंधित एक प्रसिद्ध घटना अजूनही राजकीय आणि सामाजिक वादविवादांमध्ये आठवते. जेव्हा त्यांनी क्रिकेटचे दिग्गज सचिन तेंडुलकरला जाहीरपणे ताकीद दिली होती.

