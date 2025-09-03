मुंबई
लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी! सामान्यांची रेटारेटी, तर व्हीआयपी गेटवर आमदार पत्र धारकांची झुंबड
Lalbaugcha Raja Darshan: गणेशोत्सवाच्या ८ व्या दिवशी लालबागचा राजा येथे भाविकांनी मोठी गर्दी केली. यामध्ये लालबागच्या राजाकडून आशीर्वाद घेण्यासाठी व्हीआयपी गेटवर आमदार पत्र धारकांची झुंबड उडाली होती.
मुंबई : लालबाग परिसरात ‘मुंबईचा राजा आणि लालबागचा राजा’च्या दर्शनासाठी केवळ मुंबईच नव्हे तर, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येत असतात. या राजाच्या दरबारी सेलेब्रिटीही हजेरी लावतात. आठव्या दिवशी दिवशी ‘लालबागचा राजा’च्या दर्शनासाठी गणेशभक्तांनी अलोट गर्दी केली होती. यामध्ये सामान्य लोकांनी रांगेतून प्रवेश करण्यासाठी रेटारेटी करत होते. तर व्हीआयपी गेटवर आमदार पत्र धारकांची झुंबड उडाली होती.