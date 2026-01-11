BMC Election: निवडणूक प्रक्रियेवर १०५ ड्रोनद्वारे नजर, संवेदनशील प्रभागांवर २४ तास लक्ष

ठाणे : ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी ठाणे शहर पोलिसांनी सुरक्षेचे कडेकोट नियोजन केले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर करण्यात येणार असून, संपूर्ण पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात १०५ ड्रोनद्वारे हवाई पाळत ठेवली जाणार आहे. सुरक्षेला आधुनिक कवच देण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्याला किमान तीन ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले आहेत..विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर महापालिका निवडणुकीतही ड्रोनचा वापर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील निवडक कर्मचाऱ्यांना ड्रोन चालवण्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या ड्रोनद्वारे मिळणारे चित्रीकरण थेट पोलिस नियंत्रण कक्षाला दिसणार आहे..Fake Local Ticket: एआयने तयार होणाऱ्या बनावट तिकिटांचा सुळसुळाट! मुंबई लोकल प्रशासनाचे मोठं पाऊल; आता लगाम लागणार.वादाच्या प्रसंगी हे व्हिडिओ चित्रीकरण महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापरता येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शांतता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता या त्रिसूत्रीवर ही निवडणूक पार पडणार आहे. विधानसभेप्रमाणे महापालिका निवडणुकीसाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. अशी माहिती पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी दिली..निरीक्षणमतदान केंद्र परिसर, अतिसंवेदनशील क्षेत्र आणि दाट वस्तीच्या भागात २४ तास निरीक्षण.प्रचार रॅली - राजकीय पक्षांच्या प्रचार फेऱ्या, रॅली आणि विजयी मिरवणुकांवर हवाई नजरगर्दीचे नियंत्रण - गर्दीचे नियंत्रण करणे आणि कोंडीचे विश्लेषण करून तातडीने उपाययोजना करणे.Mumbai News: रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा! मुंब्रा लोकल अपघात प्रकरणी अटक केली जाणार नाही.विधानसभेप्रमाणे महापालिका निवडणुकीसाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या पातळीवर किमान तीन आणि उपलब्ध होतील तितक्या जास्तीत जास्त ड्रोनचा वापर करून प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सुरक्षिततेसाठी ही चोख व्यवस्था असेल.- आशुतोष डुंबरे, पोलिस आयुक्त, ठाणे शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.