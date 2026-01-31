मुंबई

Mumbai Fraud: टॅक्सीचालकाकडून परदेशी महिलेची फसवणूक, तरीही भारतासाठी स्तुतीसुमने; म्हणाली- दोन भामट्यांमुळे...

Fraud Against Foreign Woman: मुंबईत टॅक्सीचालकाकडून परदेशी महिलेची फसवणूक झाल्याची घटना घडली. मात्र असे असले तरीही भारतावरील माझे प्रेम कधीच बदलणार नाही, अशा भावना तिने व्यक्त केल्या.
Fraud Against Foreign Woman in mumbai

Fraud Against Foreign Woman in mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव एका अमेरिकन महिलेने मुंबई पोलिसांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केला. त्यावर नेटकऱ्यांनी धडाधड व्यंगात्मक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली; मात्र या महिलेने भारतावरील माझे प्रेम, हा देश आणि देशवासीयांबद्दलचे माझे मत एका अनुभवामुळे बदलणार नाही, अशा भावना व्यक्त करत टोमणे मारणाऱ्या, आपल्याच देशाचा अपमान करणाऱ्या नेटकऱ्यांचे तोंड बंद केले. हा प्रकार प्रजासत्ताकदिनी अर्थात २६ जानेवारी रोजी घडला.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
mumbai police
scam
fraud news
Fraud case news
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.