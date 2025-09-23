Ganesh Naik: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन लांबणीवर! वनमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चांना उधाण

मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनाबाबत अनेकांना प्रतीक्षा लागली आहे. अशातच या विमानतळाचे उद्घाटन येत्या ३० सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे समोर आले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी या विमानतळाचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता ३० तारखेला या विमानतळाचे लोकार्पण होणार नाही अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे. .काही दिवसांपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरुन राजकारण पेटले होते. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दी. बा पाटील यांचेच नाव या विमानतळाला लागेल अशी संमती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून मिळाली. यामुळे विमानतळाचे नाव दी.बा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेच राहिल, असा विश्वास देखील नाईक यांनी व्यक्त केला. परंतु असे असले तरीही ३० सप्टेंबर रोजी या विमानतळाचे लोकार्पण होणार नाही, असे वक्तव्य वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. यामुळे आता पुन्हा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..BMC Fixed Deposit: मुंबई महानगर पालिकेच्या मुदत ठेवीत ३ वर्षात १२ हजार कोटींची घट! .कधी होणार उड्डाण?३० सप्टेंबर रोजी नियोजित उद्घाटनापूर्वी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) आणि नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) पुनरावलोकन आणि तयारीसाठी जबाबदारी घेतील. त्यानंतर देशांतर्गत कामकाज डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे..Fasting Food Price Hike: नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग, फराळ साहित्याचे भाव वाढले! .हरित विमानतळाचे मुद्देसौर ऊर्जा : एअरसाइड जनरेशन + सर्व इमारतींवर रूफटॉप सोलरविद्युत गतिशीलता : एअरसाइड आणि लँडसाइडवर १००% ईव्हीकमी उत्सर्जन : वाहनांची रहदारी कमी करण्यासाठी ऑटोमेटेड पीपल मूव्हर (APM)पाणी संवर्धन : रिटेन्शन टँक, तलाव आणि पाण्याची वैशिष्ट्येशाश्वत इंधन : २०५० पर्यंत उत्सर्जन सुमारे ६५ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी SAF चा अवलंबहिरवे लँडस्केपिंग : मोठे वृक्षाच्छादन आणि मोकळ्या जागाकचरा व्यवस्थापन : सेंद्रिय कचरा आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापरनैसर्गिक प्रकाश : टर्मिनलच्या छतावरील स्कायलाईट्ससार्वजनिक वाहतूक : खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी मजबूत व्यवस्था .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.