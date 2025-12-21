मुंबई

Ganesh Naik: बिबट्यांच्या हल्ल्यावर वनविभाग सतर्क! हल्ले रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर; वनमंत्र्यांची माहिती

Leopard Attack : बिबट्यांचे मानवी वस्तीवर हल्ले वाढले असून हे हल्ले रोखण्यासाठी वन विभाग व सरकार सतर्क झाले आहे. तसेच यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल, अशी माहिती वनमंत्री यांनी दिली.
भाईंदर : बिबट्यांचे मानवी वस्तीवर हल्ले होऊ नयेत, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमतेच्या माध्यमातून सतर्कता बाळगली जात आहे. भविष्यात हे हल्ले लोकांच्या जीवावर बेतणार नाहीत यासाठी वन विभाग व सरकार सतर्क राहणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. बिबट्याने हल्ला केलेल्या भाईंदर येथील पारिजात इमारतीला भेट दिली आणि त्यानंतर त्यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली.

