Mumbai: 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाच्या नावाखाली ४ भाविकांना गंडा, बारावीतील विद्यार्थ्याला अटक

मुंबई : मुंबईतील सुप्रसिद्ध आणि नवसाला पावणारा अशी ख्याती असणाऱ्या 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी राजूभ्रातुल भाविक मुंबईत येत आहेत. गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत असून लांबच लांब रांग लागत असल्याचे दिसून येत आहे. राजाच्या दर्शनासाठी तासंतास भाविक रांगेत उभे राहत असल्यामुळे थेट दर्शन मिळावे, अशी अनेक भाविकांची इच्छा असते. अशातच लालबागच्या राजाचे थेट चरणस्पर्श दर्शन घडवून आणणार, अशी फसवणूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवाच्या काळात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र एका बारावीच्या विद्यार्थ्याने लालबागच्या राजाच्या दर्शन देण्याच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार घडला आहे. कोणत्याही रांगेत उभे न राहता, थेट चरणस्पर्श दर्शन घडवून आणण्याचे आमिष दाखवून ४ भाविकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारावीतील विद्यार्थी प्रणव यादव याला काळाचौकी पोलिसांनी अटक केली..Thane News: ठाण्यात दणदणाट! विसर्जन मिरवणुकांचा आवाज १०५ डेसिबलवर, ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर.नेमके प्रकरण काय?लालबागच्या राजाचे थेट चरणस्पर्श देणार, असे सांगत भाविकांकडून पैसे घेऊन खोटे आश्वासन दिल्याचा आरोप प्रणव यादव यावर करण्यात आला आहे. आरोपी विद्यार्थ्याने काही भाविकांशी संपर्क साधून त्यांना रांगेत उभे राहण्याची गरज नसल्याचे सांगत लालबागच्या राजाचे थेट चरणस्पर्श दर्शन घडवून आणण्याचे आमिष दाखवले. तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेतले, ज्यामध्ये एका भाविकाकडून ८५० रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..तथापि, आरोपीने भाविकांकडून पैसे घेतल्यानंतर आश्वासनाप्रमाणे दर्शनाची व्यवस्था केली नाही. या प्रकारामुळे एका भाविकाने थेट पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर काळाचौकी पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान प्रणव यादव याचे नाव समोर येताच शोध घेत त्याला अटक करण्यात आली..BMC: मुंबई महापालिकेतील ८०० अभियंत्यांच्या बदल्या, नवे आदेश जारी होणार; वर्षानुवर्षे ठाण मांडणाऱ्यांची उचलबांगडी.भूलथापांना बळी पडू नकाफसवणुकीचा प्रकार उघडकीस येताच लालबाग सार्वजनिक गणेश तरुण मंडळ आणि पोलीस प्रशासनाकडून भाविकांना सावधानतेचे आवाहन करण्यात आले आहे. 'दर्शनासाठी येणाऱ्या गणेश भक्तांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन करत, अशा आशयाचे फलक देखील लालबाग परिसरात लावण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.