मुंबई

Fraud Case: गोदामात ३०० कोटी, त्यातले २०० कोटी बिनव्याजी देईन पण भाडं द्यावं लागेल; उद्योजकाला अभिनेत्रीनं कोट्यवधींना फसवलं

Businessman Cheated By Actress in Mumbai: मुंबईत एका व्यावसायिकाची मोठी फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. बिनव्याजी कर्जाच्या मोहात व्यावसायिकाने ११.५० कोटी रुपये गमावल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
businessman cheated by actress in Mumbai

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : तब्बल २०० कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाच्या मोहात मुंबईतील एका व्यावसायिकाने ११.५० कोटी रुपये गमावले. याप्रकरणी घाटकोपर येथील पंतनगर पोलिसांनी स्वतःला भोजपुरी अभिनेत्री असल्याचे भासवणाऱ्या महिलेसह साथीदारांविरोधात बुधवारी (ता. २८) गुन्हा दाखल करण्यात आला. घाटकोपरच्या गारोडियानगर येथे राहणाऱ्या हितेश अजमेरा (वय ५२) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली.

