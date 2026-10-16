मुंबई

Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा

Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबईकरांसाठी पाणीपुरवठ्याबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. १० टक्के पाणीकपात हटवून २४ तास पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत गणेश नाईक यांनी माहिती दिली.
Ganesh Naik

Ganesh Naik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील शहरांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, नवी मुंबईतही उद्यापासून पाणीपुरवठ्यात कपात केली जाणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने केले आहे. मात्र नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार अशी घोषणा गणेश नाईक यांनी केली आहे.

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