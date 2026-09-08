मुंबई

Ganeshotsav Toll Waiver 2026 : गणेशोत्सवासाठी कोकणात गावी जाताय? 'या' तारखेपासून पथकर माफी लागू; 'टोल फ्री' पास कसा आणि कुठे मिळणार? पाहा डिटेल्स

Ganeshotsav 2026 Toll Waiver for Konkan Devotees : गणेशोत्सव २०२६ निमित्त कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना ११ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान टोलमाफी मिळणार आहे. विशेष पास उपलब्ध केले जाणार असून परतीच्या प्रवासालाही त्याचा लाभ घेता येणार आहे.
Toll-Free Routes and Pass Details for Ganeshotsav

Toll-Free Routes and Pass Details for Ganeshotsav

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणातील मूळ गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी राज्य सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. यंदाही गणेशोत्सवाच्या कालावधीत कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकरातून (टोल) सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागानं परिपत्रक जारी केलं आहे.

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