Ganeshotsav Toll Waiver 2026 : गणेशोत्सवासाठी कोकणात गावी जाताय? 'या' तारखेपासून पथकर माफी लागू; 'टोल फ्री' पास कसा आणि कुठे मिळणार? पाहा डिटेल्स

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणातील मूळ गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी राज्य सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. यंदाही गणेशोत्सवाच्या कालावधीत कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकरातून (टोल) सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागानं परिपत्रक जारी केलं आहे..दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणे, पनवेल तसेच राज्यातील इतर भागांतून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त कोकणातील आपल्या मूळ गावी जातात. या प्रवासादरम्यान वाहनचालकांना टोलमाफी मिळावी यासाठी सरकारकडून विशेष पास उपलब्ध करून दिले जातात. यंदाही ही सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे..११ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान टोलमाफीराज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, ११ सप्टेंबर २०२६ ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत कोकणात जाणाऱ्या गणेशोत्सव भाविकांच्या वाहनांना विविध मार्गांवरील पथकर नाक्यांवर टोलमाफी देण्यात येणार आहे..यामध्ये मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील कोकणाकडे जाणारे रस्ते तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गाचा समावेश आहे..Vadodara Mumbai Expressway : महाराष्ट्रातून दिल्ली अन् जयपूर गाठणे होणार सोपे! वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेचा 'हा' मार्ग वाहतुकीसाठी सज्ज; PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन.या मार्गांवरील संबंधित पथकर नाक्यांवरून कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकरातून सवलत मिळणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसेसनाही ही टोलमाफी लागू राहणार आहे..‘गणेशोत्सव २०२६- कोकण दर्शन’ पासगणेशभक्तांना टोलमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ‘गणेशोत्सव २०२६- कोकण दर्शन’ अशा आशयाचे विशेष पास उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या पासवर वाहन क्रमांक, चालकाचे नाव, प्रवासाचा मार्ग आणि प्रवासाची तारीख यांसारखी माहिती नमूद करण्यात येणार आहे..हे पास आवश्यक त्या संख्येने उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, पोलीस विभाग आणि संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी (आरटीओ) समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..पोलीस ठाणे, वाहतूक चौक्या आणि आरटीओ कार्यालयात पासटोलमाफीचे पास संबंधित पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस चौक्या तसेच आरटीओ कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गणेशभक्तांना प्रवासापूर्वी आवश्यक पास मिळवणे सोपे होणार आहे..विशेष म्हणजे, हे पास परतीच्या प्रवासासाठीही ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर कोकणातून मुंबईसह इतर शहरांकडे परतताना भाविकांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे..एसटी बसनाही टोलमाफीगणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे रवाना होणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसेसनाही टोलमाफी मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांमधून या बसेस कोकणात जाणार आहेत, त्या जिल्ह्यांच्या पोलीस विभाग किंवा प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे टोलमाफीचे पास उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..गौरी-गणपतीच्या वाहतुकीसाठी संबंधित जिल्ह्यांतून रवाना होणाऱ्या एसटी बसेसना हे टोलमाफीचे पास लावून त्या मार्गस्थ करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे..गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणात जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. टोलमाफीच्या पासची व्यवस्था लवकर उपलब्ध झाल्याने गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.