Thane News: ठाणे महापालिका मुख्यालयावर महायुतीची छाप, पहिल्यांदाच झळकले पंतप्रधानांसह बॅनर

ठाणे : गणेशोत्सवानिमित्त संपूर्ण शहराला राजकीय बॅनरबाजीचा विळखा बसला असताना यातून ठाणे महापालिका मुख्यालयही अपवाद राहिलेले नाही. गेल्या ४३ वर्षांपासून पालिका कर्मचार्यांमार्फत मुख्यालयात गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच मुख्यालयाच्या दर्शनी भागात लावलेल्या बॅनरने पालिकेच्या गणेशोत्सवावर महायुतीची छाप पहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा बॅनर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. .मंगलमुर्ती गणेशाच्या उत्सवाने संपूर्ण ठाणे नगरी भक्तीच्या सागरात न्हावून निघत आहे. सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. हा उत्सव आणि उत्साह 'मतांच्या' रुपाने 'कॅश' करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांची आणि इच्छूकांची चढाओढ लागली आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य चौकांपासून ते गल्लीबोळयापर्यंत, कमानी पासून ते विसर्जन घाटापर्यंत राजकीय बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. यामध्ये महायुतीने आघाडी घेत थेट पालिका मुख्यालय गाठल्याचे दिसत आहे..Mumbai News: मुंबईत साजरा होणार पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सव, महापालिकेची योजना.वास्तविक कोणत्याही शासकीय कार्यालयामध्ये सण- उत्सव साजरे करू नयेत असे संकेत आहेत. पण ठाणे महापालिका मुख्यालयामध्ये गेल्या ४२ वर्षांपासून येथील कर्मचार्यांमार्फत मोठया उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. यंदाचे हे ४३ वे वर्ष असून २७ ऑगस्टला गणेश चतुर्थीला पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत गणेश मुर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या पत्नी प्रियांका राव, मुलगा आंजनेयही उपस्थित होते..पालिकेची किर्ती कायम वृद्धिंगत होवो अशी प्रार्थना यावेळी आयुक्तांनी केली. दहा दिवस मुक्कामी असलेल्या मंगलमुर्तीचे यावेळी मनोभावे आदारतिथ्य केले जाणार असल्याने दर्शनासाठी मुख्यालय भाविकांसाठी खुले राहणार आहे. पण यासर्व धामधुमीमध्ये यावेळी पालिका मुख्यालयाबाहेर लावलेले बॅनर चर्चेचा विषय ठरला आहे. दीड महिन्यांपूर्वी ठाण्यात उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला होता..या योजनेची उद्दिष्टये आणि इतर माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी पालिका मुख्यालयाच्या गणेश मंडपाचा आधार घेण्यात आला आहे. मुख्यालयाच्या दर्शनी भागवरील बॅनरवर एका बाजूला संदेश आणि दुसर्या बाजूला दर्शनी भागावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्राने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्या खालोखाल मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्याचे फोटो आहेत. पण या बॅनरवर कोठेच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असो वा धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या फोटोला स्थान देण्यात आलेले नाही..Flowers Price Hike: गणेशोत्सवात फुलांचा भाव वाढला! गुलाब ६०० रुपये किलो तर झेंडू...; वाचा सविस्तर .कर्मचार्यांनी झळकवले बॅनरही सरकारी जाहिरात असल्याची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला करण्यात आला. याविषयी पालिका अधिकार्यांशी चर्चा केली असता ही जाहिरात सरकारी नसून कर्मचार्यांनी हा बॅनर लावल्याची माहिती देण्यात आली..महिला केंद्रित योजनांचा आधारलाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही योजना भावनिक नाते जोडणारी ठरली आहे. त्यापाठोपाठ आता शिवसेनेने 'लाडक्या सुनेचे रक्षण हेच शिवसेनेचे वचन' व 'उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियान' हाती घेतले आहे. याची माहिती देणारे हे बॅनर झळकवून पुन्हा एकदा महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.