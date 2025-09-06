'लालबाग राजा'च्या मुख्य गेटसमोर 'हिट अँड रन', २ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू, एक जखमी

मुंबई पुण्यासह राज्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झालीय. पुण्यातील मानाचे गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ झालेत. तर मुंबईतही गणपती विसर्जन मिरवणुक सुरू झालीय. मिरवणूक पाहण्यासाठी सकाळपासूनच मोठी गर्दी झालीय. दरम्यान, मुंबईत लालबाग राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीआधी गणेशोत्सवाला गालबोट लागलंय. लालबाग राजाच्या मुख्यप्रवेशद्वाराच्या विरूद्ध मार्गावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका २ वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झालाय. तर ११ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडलीय..लालबाग राजाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या समोर, विरुद्ध मार्गावर अपघात झाला. शनिवारी पहाटे ३ ते ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. अपघातात मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचं नाव चंद्रा वजनदार असे आहे. तर या दुर्घटनेत शैलू वजणदार हा गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर परळच्या केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दोन्ही मुलं लालबाग राजाच्या मुख्यप्रवेशद्वाराच्या विरूद्ध बाजूला असलेल्या रस्त्याच्या कडेला झोपले होते. त्यांच्या अंगावरून अज्ञाताने गाडी घातल्याने ते चिरडले गेले. अपघातानंतर अज्ञात व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाली. या प्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सीसीटीव्हीच्या मदतीने वाहनाचा आणि आरोपीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.