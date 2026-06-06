Mumbai Crime: पाच महिन्यांनी हत्येचा उलगडा, नाल्याच्या चेंबरमध्ये आढळला कुख्यात गँगस्टरचा सांगाडा

नालासोपारा : गेल्या पाच महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या कुख्यात गैंगस्टर रवी बिडलान यांच्या हत्येचा धक्कादायक उलगडा झाला आहे. शुक्रवारी (ता. ५) घटना उघड झाली आहे. या प्रकरणात कट रचून हत्या करून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी आचोळा पोलीस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, यात एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून चार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सुमीत आझाद सालासार ऊर्फ बा असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, रोहन संजय जगदाळे ऊर्फ टायगर, यासह अन्य तीन जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे, आरोपींपैकी एकाने दारूच्या नशेत हत्येची कबुली दिल्याने हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३४ वर्षीय रवी बिडलान हा जानेवारीपासून बेपत्ता होता. त्याच्या कुटुंबीयांनी २६ जानेवारी रोजी आचोळे पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. गुरुवारी (ता. ४) रात्री स बिडलान याच्या पत्नीला एका परिचित व्यक्तीकडून माहिती मिळाली, की काही जण दारू पार्टीदरम्यान रवी याची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकल्याची चर्चा करीत होते. .Mumbai News : केबल चोरीच्या प्रयत्नाने सिग्नल यंत्रणा ठप्प; पनवेल-वाशी मार्गावरील लोकल सेवा दोन तास विस्कळित; सायंकाळच्या गर्दीत हजारो प्रवासी अडकले.ही माहिती मिळताच रात्री सुमारे ११ वाजता त्या पोलिसांकडे पोहोचल्या. त्यानंतर पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकाने संबंधित ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. त्यानंतर नालासोपारा पूर्व वैतीवाडी परिसरातील ड्रेनेज चेंबरमधून मानवी सांगाडा जप्त करण्यात आला. घटनास्थळी सापडलेल्या फाटलेल्या कपड्यांची ओळख रवी बिडलान याच्या पत्नीने पतीचे कपडे म्हणून केली; मात्र वैज्ञानिक तपासणी पूर्ण होईपर्यंत सांगाड्याची अधिकृत ओळख निश्चित करण्यात आलेली नाही..घटनाक्रमांचा तपास सुरूवरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुजीतकुमार पवार यांनी सांगितले, की या प्रकरणात पाचपेक्षा अधिक आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. १५ जानेवारी रोजी रवी बिडलान याच्यावर दगड आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली होती. हत्येमागील नेमके कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रमांचा पोलिस सखोल तपास करीत आहेत..मान्सूनची महाराष्ट्रात एन्ट्री! रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोल्हापूरचा काही भाग व्यापला; वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.