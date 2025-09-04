Mumbai News: 'गणपती दर्शनातून राजकीय समीकरणांची फेरमांडणी'; दर्शनात राजकीय संकेत, पालिका रणांगणासाठी शिंदे-भाजपाने पत्ते उघडले!

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर डोंबिवलीत शिवसेना ठाकरे गटाला चांगलेच वजन प्राप्त झाले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दिपेश म्हात्रे यांच्या घरी जाऊन श्री गणेशाचे दर्शन घेतले. त्यापाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देखील दिपेश म्हात्रे यांच्याघरी गणपती दर्शनाला उपस्थिती लावल्याचे दिसून आले. भाजपाचे माजी नगरसेवक विकास म्हात्रे यांच्याकडे खासदार गणपती दर्शनाला गेले तर कल्याण पूर्वेचे शिंदे सेनेचे महेश गायकवाड यांच्या घरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पोहोचले. पालिकेतील आपले वर्चस्व वाढविण्यासाठी भाजपा व शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरु असतानाच ठाकरेंच्या शिलेदारांच्या भेटी चर्चेचा विषय ठरत आहेत. .माेठी बातमी! आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीत कल्याण डोंबिवली महापालिकेत प्रथमच पॅनल पद्धतीने निवडणुका होणार आहेत. चार प्रभागांचा एक प्रभाग अशी रचना असल्याने राजकीय पक्षांनी आपल्या पॅनलमधील उमेदवारांची शोधाशोध सुरु केली आहे. प्रभागातील आपले पॅनल मजबूत करण्यासाठी त्या प्रभागातील विरोधी पक्षातील बड्या उमेदवाराला गळ घालत आपल्या पक्षात खेचण्याचे राजकारण सुरु झाले आहे. मनसे, शिवसेना ठाकरे, कॉंग्रेस राष्ट्रवादी पक्षातून मोठ्या प्रमाणात भाजपा आणि शिंदे गटात इनकमिंग होत आहे. पितृ पंधरवड्यानंतर आणखी मोठे मासे गळाला लावून आपल्याकडे खेचण्याची रणनिती भाजपा आणि शिंदे गटाने आखली असून त्यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे. .विधानसभा निवडणूकीत शिवसेना शिंदे गटातून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज होऊन शिवसेना ठाकरे गटाची पायवाट धरलेले डोंबिवली पश्चिमेतील दिपेश म्हात्रे यांना सध्या मोठे वलय प्राप्त झाले आहे. विधानसभेत त्यांचा पराभव झाला असला तरी ठाकरे गटात ते आल्याने पक्षाला कल्याण डोंबिवली तसेच ठाणे जिल्ह्यात एक नवसंजीवनी मिळाली आहे. जिल्हाप्रमुखाची जबाबदारी म्हात्रे यांच्यावर असून शिवसेना शिंदे गट तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्याविरोधात विविध विकासकामांवरुन म्हात्रे यांनी प्रतिहल्ला केला आहे. आंदोलन, मोर्चे याच्या माध्यमातून त्यांनी पक्षात हालचाली सुरु ठेवल्या आहेत.शिंदे गटातून म्हात्रे नाराज होऊन बाहेर पडले असले तरी शिंदे सेनेचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी त्यांचे सख्य कायम असल्याच्या चर्चा राजकीय गोटात सुरु आहेत..त्यातच भाजपाचे माजी खासदार कपिल पाटील यांच्याशी म्हात्रे यांचे नातेसंबंध आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांशी त्यांचा सलोखा राहीला आहे. आगामी पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर म्हात्रे हे ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी देऊन इतर पक्षाचा हात धरतील अशी जोरदार चर्चा आहे. त्यासाठी भाजपाने आणि शिंदे सेनेने हालचाली सुरु केल्या आहेत..शिवसेना ठाकरे गटाला कल्याण डोंबिवली तसेच ठाणे जिल्ह्यात जिल्हाप्रमुख दिपेश म्हात्रे यांच्यामुळे उभारी मिळाली असली तरी त्यांच्या कामकाजावर निष्ठावंत शिवसैनिक नाराज आहेत. त्यामुळे ते पक्षाला सोडचिठ्ठी देत असल्याचे उघड होत आहे. त्यावर ठाकरे गटातून मात्र कोणत्याही प्रतिक्रीया उमटताना दिसत नाही. *भाजपाचे आमदार तथा प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण हे म्हात्रे यांचे कट्टर विरोधक असले तरी त्यांनी पालिका निवडणूकीत जुळवून घ्यायचे ठरवले आहे का असा सवाल त्यांच्या गणपती दर्शन भेटीवरुन चर्चिला जात आहे..तर दुसरीकडे ऐन विधानसभा निवडणूकीत पक्षाला रामराम ठोकला असला तरी खासदार डॉ. शिंदे हे शिंदे सेनेचे जुने शिलेदार म्हात्रे यांच्या घरी गणपती दर्शनाला गेले. शिंदे सेनेतून बाहेर पडल्यानंतर प्रथमच दिपेश म्हात्रे व खासदार डॉ. शिंदे यांची गणपती दर्शनानिमित्त गळाभेट झाल्याचे दिसून आले. यावेळी आमदार राजेश मोरे, उप जिल्हाप्रमुख राजेश कदम, राजन मराठे यांसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..महेश गायकवाड, विकास म्हात्रे यांसारख्या नाराज नेत्यांच्या भेटी चर्चेतशहरातील महत्वाचे माजी नगरसेवक, पदाधिकारी आपल्या पक्षात असावेत यासाठी भाजप, शिंदे शिवसेना विविध पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी आपल्या पक्षात घेण्यासाठी जोरदार पक्ष प्रवेशाच्या मोहिमा राबवित आहेत. अलीकडेच खासदार शिंदे यांनी सध्या भाजप मुक्कामी असलेले भाजप माजी नगरसेवक विकास म्हात्रे यांची डोंबिवलीतील त्यांच्या निवासस्थानी गणपती दर्शनाचे निमित्त साथून भेट घेतली. आमदार राजेरा मोरे ही यापूर्वी त्यांची भेट घेऊन आले आहेत. विकास म्हात्रे आता भाजपमध्ये असले तरी नाराज असल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे. विकास म्हात्रे यांचे दोन प्रभाग आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्या पक्षात ठेवण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. तर नाराज विकास यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी शिंदे शिवसेना गुप्तपणे व्यूहरचना आखत असल्याची चर्चा आहे.. तर दुसरीकडे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी शिंदे सेनेतून बाहेर पडलेले कल्याण पूर्वचे माजी शहरप्रमुख महेश गायकवाड यांची भेट घेतली. कल्याण पूर्वेत भाजपा विरोधी शिंदे गट असे वातावरण आत्तापर्यंत दिसून आले आहे. पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर ही नाराजीच मिटवून घेण्याच्या तयारीत भाजपा असल्याचे दिसून येत आहे..