Mumbai Water Project: बीएमसीच्या मोठ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, ४३७ कोटींचा नवा प्लॅन; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : गारगई हा पालिकेचा महत्त्वाचा पाणीपुरवठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या दीड किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या बोगद्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. या कामासाठी निविदा मागविल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली..पालिका निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने गारगई धरणासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घेतली आहे. आता वनीकरणासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून वेगाने हा प्रकल्प राबविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी पालिका आणि सरकारची लगबग सुरू झाली आहे. मुंबई पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे..मुंबईकरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी मुंबई महापालिका विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी योजना आखत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने २०२० मध्ये गारगई प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तेव्हापासून हा प्रकल्प रेंगाळत आहे. या धरणातून मुंबईची वाढती तहान भागवण्यासाठी दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे..४३७ कोटींची तरतूदपालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदा गावाजवळ असलेल्या गारगई नदीवर धरण बांधण्यात येणार आहे. या जलाशयातील पाणी आदान मनोऱ्यापासून बोगद्याद्वारे मोडकसागर जलाशयापर्यंत आणण्यासाठी १.६ किमी लांबीच्या बोगद्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. या कामासाठी निविदा मागविल्याची माहिती पालिका आयुक्त गगराणी यांनी दिली. या कामासाठी ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केल्याची माहितीही त्यांनी दिली..