Mumbai Water Project: बीएमसीच्या मोठ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, ४३७ कोटींचा नवा प्लॅन; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Gargai Water Supply Project : मुंबई पालिकेने गारगई हा महत्त्वाचा पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या कामासाठी ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून निविदा मागवण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : गारगई हा पालिकेचा महत्त्वाचा पाणीपुरवठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या दीड किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या बोगद्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. या कामासाठी निविदा मागविल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली.

