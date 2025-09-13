मुंबई

घाटकोपरमध्ये फूटपाथवर झोपलेल्यांना कारची धडक, २ तरुणींसह तिघेजण ताब्यात; कारचालक तरुण रिक्षाने झालेला फरार

Ghatkopar Car Accident : शनिवारी सकाळी भरधाव कारने फूटपाथवरील काही जणांना धडक दिली. यात तिघे जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलंय. या प्रकरणी तिघांना ताब्यात घेण्यात आलंय.
Ghatkopar Car Accident Three Detained Driver Still Absconding

सूरज यादव
घाटकोपरमध्ये एलबीएस मार्गावर शनिवारी सकाळी भरधाव कारने फूटपाथवरील काही जणांना धडक दिली. यात तिघे जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलंय. तर पोलिसांनी दोन तरुणींसह तिघांना अटक केली आहे. भरधाव कार दुभाजकाला धडकल्यानंतर दुकानांवर जाऊन आदळली. त्यानंतर फूटपाथवर झोपलेल्या तिघांना चिरडलं.

crime
car
Mumbai
Ghatkopar car accident
hit-and-run incident

