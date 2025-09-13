घाटकोपरमध्ये फूटपाथवर झोपलेल्यांना कारची धडक, २ तरुणींसह तिघेजण ताब्यात; कारचालक तरुण रिक्षाने झालेला फरार

घाटकोपरमध्ये एलबीएस मार्गावर शनिवारी सकाळी भरधाव कारने फूटपाथवरील काही जणांना धडक दिली. यात तिघे जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलंय. तर पोलिसांनी दोन तरुणींसह तिघांना अटक केली आहे. भरधाव कार दुभाजकाला धडकल्यानंतर दुकानांवर जाऊन आदळली. त्यानंतर फूटपाथवर झोपलेल्या तिघांना चिरडलं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास एलबीएस मार्गावर भीषण अपघात झाला. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यालयाजवळ ही घटना घडली. भरधाव कार अचानक दुकानांच्या पायऱ्यांच्या दिशेने आली. त्यावेळी फूटपाथवर तिघे जण झोपले होते. त्यांच्या अंगावरून कार गेली..Mhada Application: म्हाडाच्या घरांना मोठा प्रतिसाद! अर्जासाठी पुन्हा मुदतवाढ, ५ हजार घरांसाठी दीड लाखहून अधिक अर्ज.कारच्या धडकेत तिघे जण गंभीर जखम झाले आहेत. त्यांना राजावाडी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. अपघातानंतर स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत जखमींना उपचारासाठी रुग्णायलयात नेण्यात आलं. त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार केले जात आहेत..धक्कादायक बाब म्हणजे अपघातानंतर कार चालक तरुण घटनास्थळावरून फरार झाला. दोन तरुणी गाडीतच होत्या. तोपर्यंत तरुण रिक्षा थांबवून तिथून पळून गेला. पोलिसांनी तरुणींना ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.