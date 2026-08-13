Ghatkopar Landslide: भाच्यांना वाचवले, पण मुलाला गमावले; घाटकोपर दुर्घटनेत १६ वर्षीय मोहम्मदचा मृत्यू

भाग्यश्री भुवड मुंबई : डोंगराचा भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १६ वर्षीय मोहम्मद समीर अन्सारीचा मृत्यू झाला. मलब्याखाली अडकलेल्या आपल्या दोन भाच्यांना वाचवण्यात कमल हसन अन्सारी यशस्वी ठरले; मात्र स्वतःच्या मुलाला वाचवू शकले नाहीत. पहाटे सुमारे चारच्या सुमारास समीरला मलब्यातून बाहेर काढून साकीनाका येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तपासल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..मूळचे अयोध्येतील असलेले कमल हसन अन्सारी (३७) गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून कुटुंबासह या परिसरात भाड्याच्या घरात राहत आहेत. महिन्याला तीन हजार रुपये भाडे असलेल्या या घरास महापालिकेकडून ते रिकामे करण्याची कोणतीही नोटीस मिळाल्याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कमल हे बहिणीच्या घराखाली असलेल्या आपल्या आत्याच्या घरी झोपण्यासाठी गेले होते..Mumbai Emergency Helpline Numbers: मुंबईत दरड कोसळल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत कोणता नंबर डायल कराल? जाणून घ्या सर्व हेल्पलाईन क्रमांक.अचानक मोठा आवाज झाल्यानंतर डोंगराचा भाग कोसळला. गोंधळ उडताच त्यांनी मलब्यात अडकलेल्या अली अन्सारी (१३) आणि सज्जू अन्सारी (१६) या दोन भाच्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर मुलाचा शोध घेतला असता समीर मलब्याखाली अडकलेला आढळला. सुमारे तासाभराच्या प्रयत्नांनंतर त्याला बाहेर काढण्यात आले; मात्र तोपर्यंत त्याचा श्वास बंद झाला होता..वीट अंगावर पडल्याने वाचलेउत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यातून अवघ्या १० दिवसांपूर्वी मुंबईत आलेले दिलबहार खान आणि त्यांची पत्नी फराना या दुर्घटनेत थोडक्यात बचावले. दोघांच्या हातपायांना किरकोळ दुखापत झाली. दुर्घटनेच्या वेळी दिलबहार आणि फराना आपल्या दोन मुलांसह घरात झोपले होते. अचानक फरानाच्या पायावर भिंतीचा एक विटेचा तुकडा पडला. धोका लक्षात येताच दोघांनी मुलांना घेऊन घराबाहेर धाव घेतली, त्यानंतर काही क्षणांतच भिंत कोसळली..Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार? .तिसऱ्याच दिवशी मृत्यूउत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील किशोरा बाजार येथील साहिल हुसैन अब्दुल कादर याचाही या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. कुटुंबातील आई-वडील, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असलेला लहान भाऊ आणि तीन बहिणींची जबाबदारी साहिलवर होती. नातेवाईक सरवर अन्सारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साहिल अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत आपल्या आत्याकडे राहण्यासाठी आला होता. रोजगाराच्या शोधात त्याने दोन दिवस कार चालवण्याचे काम केले; मात्र तिसऱ्याच दिवशी दुर्घटनेत त्याचा मृत्यू झाला..'मुंबईत आलो हीच माझी चूक'भाच्यांना मलब्यातून बाहेर काढून त्यांचे प्राण वाचवले; पण माझ्या मुलाला वाचवू शकलो नाही. चांगल्या आयुष्याच्या आशेने आम्ही उत्तर प्रदेशातून मुंबईत आलो. आता वाटते की गावीच थांबायला हवे होते. मुंबईत आलो हीच माझी चूक झाली, अशी हळहळ कमल यांनी व्यक्त केली. कमल हे दिवसभर फिरून स्पीकर आणि वाहन स्वच्छ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांची विक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. समीर हा त्यांच्या सहा जणांच्या कुटुंबातील दुसरा मुलगा होता. त्याच्या मृत्यूने कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.