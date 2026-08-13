मुंबई

Ghatkopar Landslide: भाच्यांना वाचवले, पण मुलाला गमावले; घाटकोपर दुर्घटनेत १६ वर्षीय मोहम्मदचा मृत्यू

Ghatkopar Landslide 16 year Old Boy Died: घाटकोपर येथे डोंगराचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटनी घडली. यामध्ये १६ वर्षीय मोहम्मदचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ghatkopar Landslide

Ghatkopar Landslide

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाग्यश्री भुवड

मुंबई : डोंगराचा भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १६ वर्षीय मोहम्मद समीर अन्सारीचा मृत्यू झाला. मलब्याखाली अडकलेल्या आपल्या दोन भाच्यांना वाचवण्यात कमल हसन अन्सारी यशस्वी ठरले; मात्र स्वतःच्या मुलाला वाचवू शकले नाहीत. पहाटे सुमारे चारच्या सुमारास समीरला मलब्यातून बाहेर काढून साकीनाका येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तपासल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

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