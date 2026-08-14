Mumbai Local : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! उद्यापासून १५ डब्यांच्या आणखी २२ लोकल फेऱ्या

- नितीन बिनेकरमुंबई - लोकलच्या गर्दीने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना स्वातंत्र्यदिनी मध्य रेल्वेने दिलासा दिला आहे. उद्यापासून १२ डब्यांच्या २२ लोकलचे १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या ३२ वरून ५४ झाली आहे. तीन अतिरिक्त डब्यांमुळे प्रत्येक लोकलची प्रवासी क्षमता सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. विशेषतः सकाळ आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत याचा प्रवाशांना फायदा होणार आहे..मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने गर्दीच्या वेळेत लोकलमध्ये चढताना-उतरताना प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. अनेकदा लोकलमध्ये उभे राहण्यासाठीही जागा मिळत नाही. ही गर्दी कमी करण्यासाठी सध्या धावणाऱ्या १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन फेऱ्या वाढविल्याशिवाय विद्यमान लोकलमधून अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे..गर्दीच्या वेळेतील चार फेऱ्यांचा समावेशनव्याने १५ डब्यांच्या करण्यात आलेल्या सेवांमध्ये गर्दीच्या वेळेतील चार महत्त्वाच्या फेऱ्यांचा समावेश आहे. सकाळी अंबरनाथ-सीएसएमटी ८.२७ आणि खोपोली-कर्जत १० वाजता धावणारी लोकल आता १५ डब्यांची असेल. सायंकाळी सीएसएमटी-अंबरनाथ ७.४२ आणि सीएसएमटी-कर्जत ७.५० या सेवाही १५ डब्यांच्या करण्यात आल्या आहेत.फेऱ्यांची संख्या कायम, क्षमता वाढलीमध्य रेल्वेच्या एकूण उपनगरीय लोकल फेऱ्यांची संख्या १,८२० इतकीच राहणार आहे. मात्र, १२ डब्यांच्या २२ लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर झाल्याने प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. लोकलच्या फेऱ्या न वाढवता प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता वाढविण्यात आली आहे..काही लोकल जलद सेवेत१५ डब्यांच्या लोकलच्या नियोजनासोबत काही सेवांच्या वेळेत आणि मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. सीएसएमटी-खोपोली आणि सीएसएमटी-अंबरनाथ या दोन लोकल आता धीम्या ऐवजी जलद सेवेत धावणार आहेत.याशिवाय, खोपोली-परळ लोकल आता खोपोली-दादर म्हणून पहाटे ४.५० वाजता धावेल. तर परळ-खोपोली लोकल आता दादर-खोपोली म्हणून सकाळी ७.४३ वाजता सुटेल..२०१२ पासून १५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तारमध्य रेल्वेवर १५ डब्यांची लोकल सेवा २०१२ मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी १६ फेऱ्या होत्या. २०१९ मध्ये आणखी सहा फेऱ्यांची भर पडल्याने ही संख्या २२ झाली. त्यानंतर २० जुलै २०२६ रोजी आणखी १० लोकल १५ डब्यांच्या करण्यात आल्या आणि संख्या ३२ वर पोहोचली. आता आजपासून आणखी २२ लोकल १५ डब्यांच्या झाल्याने १५ डब्यांच्या लोकलच्या एकूण ५४ फेऱ्या धावणार आहेत..असे आहे वेळापत्रकआजपासून १५ डब्यांच्या धावणाऱ्या लोकलडाउन मार्गदादर-खोपोली - सकाळी ७.४३सीएसएमटी-कर्जत - सकाळी ९.५७कर्जत-खोपोली - सकाळी १०.४०कर्जत-खोपोली - दुपारी १२कर्जत-खोपोली - दुपारी १.१५सीएसएमटी-कर्जत - दुपारी २.४५सीएसएमटी-बदलापूर - सायंकाळी ४.४२सीएसएमटी-अंबरनाथ - सायंकाळी ७.४२सीएसएमटी-कर्जत - सायंकाळी ७.५०सीएसएमटी-खोपोली - रात्री १०.५७सीएसएमटी-अंबरनाथ - मध्यरात्री १२.०५.अप मार्गखोपोली-दादर - पहाटे ४.५०अंबरनाथ-सीएसएमटी - सकाळी ८.२७खोपोली-कर्जत - सकाळी १०खोपोली-कर्जत - सकाळी ११.२०खोपोली-कर्जत - दुपारी १२.४०कर्जत-सीएसएमटी - दुपारी १२.२३खोपोली-सीएसएमटी - दुपारी १.४८कर्जत-सीएसएमटी - सायंकाळी ५.३३बदलापूर-सीएसएमटी - सायंकाळी ६.१७अंबरनाथ-दादर - रात्री ९.०७कर्जत-सीएसएमटी - रात्री १०.०३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.