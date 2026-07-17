Mumbai Local Train : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या, १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर

- नितीन बिनेकरमुंबई - मध्य रेल्वेच्या लोकलमधील वाढत्या गर्दीने त्रस्त असलेल्या लाखो प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सोमवारपासून मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी सध्या धावणाऱ्या १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या २२ वरून ३२ वर पोहोचणार असून, गर्दीच्या वेळेतील प्रवाशांचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे..१५ डब्यांच्या लोकलमध्ये तीन अतिरिक्त डबे असल्याने प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांची वाहतूक शक्य होणार आहे. त्यामुळे विशेषतः सकाळ आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार असून, गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासही मदत होईल. मध्य रेल्वेवर टप्प्याटप्प्याने १५ डब्यांच्या लोकल सेवा वाढविण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यासाठी विविध स्थानकांवरील फलाटांच्या विस्ताराची कामेही सुरू आहेत.सोमवारपासून १५ डब्यांच्या लोकलच्या १० अतिरिक्त फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२ डब्यांच्या एका लोकलचे १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या ३२ वर पोहोचेल,अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'दैनिक सकाळ'ला दिली..फलाट विस्ताराची कामे सुरूमध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्या टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यासाठी विविध स्थानकांवरील फलाटांचा विस्तार सुरू आहे. १५ डब्यांच्या लोकल चालविण्यासाठी लांब फलाट आवश्यक असल्याने मध्य रेल्वेच्या ३४ स्थानकांवरील ५० फलाटांच्या विस्ताराची योजना हाती घेण्यात आली आहे. यापैकी विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कर्जत आणि तानशेत स्थानकांवरील काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित स्थानकांवरील काम प्रगतिपथावर आहे. फलाट विस्ताराची कामे पूर्ण होत गेल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आणखी १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार असून, मध्य रेल्वेवरील वाढती गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..प्रत्येक फेरीत सुमारे २५ टक्के प्रवासी क्षमता वाढणार१२ डब्यांच्या तुलनेत १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये सुमारे २५ टक्के अधिक प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असते. एका १५ डब्यांच्या लोकलमधून सुमारे ७,५०० हून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करता येते. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेतील प्रवाशांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. नवीन लोकल फेऱ्या वाढविण्याबरोबरच विद्यमान १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर करण्यावर मध्य रेल्वेने भर दिला आहे. फलाट विस्ताराची कामे पूर्ण होत गेल्यानंतर १५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची संख्या आणखी वाढविण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सीएसएमटी-कल्याण, कसारा, कर्जत आणि खोपोली मार्गावरील गर्दीच्या वेळेतील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..अंदाजित वेळापत्रक१५ डब्यांच्या नव्या १० लोकल फेऱ्याडाउन (सीएसएमटीकडे)अंबरनाथ - सकाळी ९.१५कल्याण - दुपारी १२.२७ (पूर्वी १२.२६)बदलापूर - दुपारी ३.०३कसारा - सायंकाळी ६.२१अंबरनाथ - रात्री ११.०८.अप (सीएसएमटीहून)अंबरनाथ - सकाळी ७.५१अंबरनाथ - सकाळी ११.०३ (धीम्या ऐवजी जलद सेवा)कल्याण - दुपारी १.३६बदलापूर - सायंकाळी ४.४७कसारा - रात्री ८.३८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.