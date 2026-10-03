मुंबईत हिट अँड रनचा थरार! भरधाव थारची रिक्षाला धडक, नंतर फिरायला आलेल्या ४ महिलांना उडवलं; गोराई बीचवर खळबळ

मुंबई : मुंबईतील गोराई परिसरात हिट अँड रनची थरारक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका भरधाव थारने रिक्षाला जोरदार धडक दिल्यामुळे मोठा अपघात घडला. या अपघातात बीचवर फिरायला आलेल्या चार महिला गंभीर जखमी झाल्या असून पोलिसांनी आरोपी थार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गोराई बीचवर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना भरधाव चारचाकीने धडक दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आरोपी चालक श्रेयस शंकरलाल टेंबरे (वय २४) हा आपली महिंद्रा कंपनीची एस.यू.व्ही. MH 47 AE 2867 भरधाव वाहन वेगाने चालवत होता. यावेळी चालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका रिक्षाला जोरदार धडक दिली..Dino Morea: मिठी गैरव्यवहार प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरियाची 8 तास चौकशी, जबाब नोंदवून सोडलं; चौकशीत काय घडलं?.दरम्यान, थारने रिक्षाला जोरदार धडक दिल्यानंतर चालकाने गाडी जागेवर न थांबता भरधाव वेगात थेट पुढे नेली, त्यानंतर गोराई बीचवर उभ्या असलेल्या महिला पर्यटकांना उडवले आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. या अपघातात चार महिला गंभीर जखमी झाल्या असून पोलिसांनी थार चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे..जखमींची माहितीया अपघातात दिपाली उर्फ जास्मिन सलीम कुरेशी (२९) यांच्या पायाच्या मांडीला गंभीर दुखापत झाली. विजेता दिपचंद गुप्ता (३१) उजव्या पायाला, पाठीच्या मणक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. जेनिफर प्रदिप सरकार (३५) यांच्या डोक्याला मुकामार लागला असून रक्तस्त्राव झाला. तसेच हेमा जयंती सिंग (२५) यांच्या उजव्या हाताला खांद्याला-कोपराला जखम झाल्याची माहिती आहे..Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज.या अपघातात जखमी झालेल्या महिलांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी गोराई पोलीस ठाण्यात आरोपी चालक याच्या विरोधात निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.