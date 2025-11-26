Mumbai News: मुंबई स्टेशनवर अश्लील इशारे; तरुणीकडून विकृत व्यक्तीला चोप, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईतील गोवंडी रेल्वे स्थानकावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेने एका पुरूषाला थप्पड मारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हार्बर लाईनवर ही घटना घडली. या प्रकरणी महिलेने दावा केला आहे की, तो पुरूष तिच्याकडे पाहत होता. अश्लील हावभाव करत होता. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हायरल व्हिडिओ mumbai_tv ने त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केला आहे. क्लिपची सुरुवात त्या महिलेने समोरच्या प्लॅटफॉर्मवर बसलेल्या पुरूषाचे रेकॉर्डिंग करताना केली आहे. व्हिडिओमध्ये ती म्हणते की तो पुरूष तिच्याकडे अश्लील हावभाव करत होता. तिने पुढे असा दावा केला की, जेव्हा तिने दूर पाहिले तेव्हा त्याने तिला हाक मारली आणि अश्लील हातवारे करत राहिला..Mumbai News: रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने सुसाट, अपघातांचा वाढता धोका; परिवहनच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष.महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिने घटनेचे रेकॉर्डिंग सुरू केल्यानंतरही तिचे वर्तन थांबले नाही. त्यानंतर ती त्याचकडे गेली. त्याच्या कृत्याबद्दल त्याला त्याला थप्पड मारते. तो पुरूष सर्व आरोप नाकारतो. "मी काहीही केले नाही" असे म्हणताना ऐकू येतो. महिलेचा आवाज ऐकून त्या पुरूषाच्या शेजारी बसलेले अनेक प्रवासी त्या पुरूषाभोवती जमले..काही जण महिलेला मारहाण करत असताना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ती महिला असेही म्हणत असल्याचे ऐकू येते की, “मी व्हिडिओ बनवायला सुरुवात केली तेव्हा तू आणखी घाणेरडे हावभाव करायला लागलास..नेटिझन्सनी त्या महिलेचे कौतुक केले. कारण तिने त्या पुरूषाला थप्पड मारली. त्याच्या अयोग्य वर्तनाबद्दल तिला तोंड दिले. एका युजरने लिहिले, "सही किया बेटा स्ट्राँग गर्ल." तर दुसऱ्या युजरने म्हटले, "प्रत्येक मुलीने तिच्यासारखे धाडसी असले पाहिजे" दुसऱ्या युजरने म्हटले, "शूर मुलगी आणि तिच्यासाठी उभे राहिलेले इतर सर्व मुले". .Local Megablock: एल्फिस्टनचा ब्रीज हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेवर २३ तासांचा जम्बो ब्लॉक! पण एका अडथळ्यामुळे प्रशासनाचे काम अडचणीत; काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.