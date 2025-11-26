मुंबई

Mumbai News: मुंबई स्टेशनवर अश्लील इशारे; तरुणीकडून विकृत व्यक्तीला चोप, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Of Youth Making Obscene Gestures: मुंबईत रेल्वे स्थानकावर तरुण तरुणीला अश्लील इशारे करत असल्याची घटना घडली. मात्र त्यानंतर तरुणीने तरुणाला चांगलाच चोप दिला असून याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Viral Video Of Youth Making Obscene Gestures

Viral Video Of Youth Making Obscene Gestures

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील गोवंडी रेल्वे स्थानकावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेने एका पुरूषाला थप्पड मारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हार्बर लाईनवर ही घटना घडली. या प्रकरणी महिलेने दावा केला आहे की, तो पुरूष तिच्याकडे पाहत होता. अश्लील हावभाव करत होता. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
viral video
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com