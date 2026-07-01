Vijaya Mehta : रंगभूमीचा दीपस्तंभ निमाला! ज्येष्ठ दिग्दर्शिका विजया मेहता यांचे निधन

मुंबई/पुणे - मराठी प्रायोगिक रंगभूमीला आधुनिक आणि जागतिक परिमाण देणाऱ्या, आपल्या सशक्त दिग्दर्शन-अभिनयाचा चित्रपटसृष्टीत स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या ज्येष्ठ रंगकर्मी विजया मेहता (वय ९२) यांचे मंगळवारी रात्री निधन झाले. त्यांच्या निधनाने मराठी नाट्यविश्व आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक सुवर्णयुग संपुष्टात आले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे..मराठी नाट्यविश्वात अत्यंत आदराने आणि मायेने ‘बाई’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विजया मेहता यांनी १९६०च्या दशकात मराठी रंगभूमीला व्यावसायिक साच्यातून बाहेर काढत प्रायोगिक व समांतर चळवळीचे नेतृत्व केले. चार नोव्हेंबर १९३४ रोजी गुजरातमधील बडोदा येथे जन्मलेल्या विजयाबाईंनी मुंबई विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, दिल्लीत विख्यात रंगकर्मी इब्राहिम अल्काझी आणि मुंबईत आदि मर्झबान यांच्याकडे अभिनयाचे व नाट्यशास्त्राचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतले. १९६०च्या दशकात त्यांनी नाटककार विजय तेंडुलकर, अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू आणि अरविंद देशपांडे यांच्यासोबत मिळून ‘रंगायन’ या नाट्यसंस्थेची स्थापना केली..या संस्थेने मराठी नाटकांना एका नव्या वैचारिक आणि प्रायोगिक वाटेवर आणले. चिं. त्र्य. खानोलकर लिखित ‘एक शून्य बाजीराव’ हे नाटक भारतीय रंगभूमीवरील मैलाचा दगड मानले जाते. याशिवाय ‘अजब न्याय वर्तुळाचा’ कमालीचे गाजले. ‘बॅरिस्टर’, ‘शाकुंतलम्’, ‘हमीदाबाईची कोठी’ आणि ‘मदर’ यांसारख्या नाटकांतून त्यांनी दिग्दर्शनाचा एक वेगळाच वस्तुपाठ घालून दिला.रंगभूमीवरील अविस्मरणीय योगदान! विजयाबाईंनी केलेल्या नाट्यभूमिका आणि नाट्यदिग्दर्शन हा प्रबंधाचा विषय ठरावा. पण केवळ अभिनय, दिग्दर्शनापुरती ही गोष्ट नाही. संस्थाचालक, संचालक, नाट्यशिक्षक म्हणून असलेली त्यांची ओळख असल्याने त्या नाट्यवर्तुळात बाई म्हणून ओळखल्या जात..नाट्यविश्वाप्रमाणेच त्यांनी रुपेरी पडद्यावरही आपल्या प्रतिभेची मोहर उमटवली. ‘स्मृती चित्रे’, ‘रावसाहेब’, ‘पेस्तनजी’ आणि ‘हवेली बुलंद थी’ यांसारख्या वास्तववादी आणि सामाजिक भान जपणाऱ्या चित्रपटांचे त्यांनी दिग्दर्शन केले. केवळ दिग्दर्शनच नव्हे, तर ‘कलियुग’, ‘पार्टी’, ‘रावसाहेब’ आणि ‘क्वेस्ट’ या समांतर चित्रपटांमध्ये त्यांनी साकारलेल्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहेत. भारतीय कलाविश्वातील त्यांच्या योगदानासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. १९७५ मध्ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला. १९८६ मध्ये ‘रावसाहेब’ चित्रपटासाठी ‘सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री’चा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार तसेच ‘झी’ गौरव जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..विजयाबाईंच्या जाण्याने केवळ एक दिग्दर्शिका किंवा अभिनेत्री नव्हे, तर अनेक पिढ्यांना अभिनयाचे आणि दिग्दर्शनाचे धडे देणारी एक प्रयोगशील ‘शाळा’ हरपली आहे, अशी भावना कलाक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. काही महत्त्वाची नाट्यदिग्दर्शने आणि भूमिका दिग्दर्शने : श्रीमंत, उद्धव, कावळ्यांची शाळा, चिमणीचं घर होतं मेणाचं, यशोदा, शितू, मी जिंकलो, मी हरलो, नवी कहाणी, स्मृती पुराणी, ससा आणि कासव, अभिज्ञान शाकुंतल, रातराणी, एक होती राणी, जास्वंदी, पंखांना ओढ पावलांची, नलदमयंती, हयवदन, नागमंडल, बॅरिस्टर, संध्याछाया, मुद्राराक्षस, पुरुष, अजब न्याय वर्तुळाचा, हमिदाबाईची कोठी. एकांकिका : केशव प्रधान, थीफ पोलिस, चित्रगुप्त, अहो चित्रगुप्त!, होळी, सुलतान आदी..साकारलेल्या भूमिका आणि नाटक कमळजा : झुंझारराव, कृत्तिका : संशयकल्लोळ, यशोदा : सवाई माधवराव यांचा मृत्यू, उषा : तुझे आहे तुजपाशी, बेबीराजे व दीदीराजे : सुंदर मी होणार, मीना : वाऱ्यावरची वरात, चंपा : रातराणी, नानी : संध्याछाया, मावशी : बॅरिस्टर, हमिदाबाई : हमिदाबाईची कोठी, आई : वाडा चिरेबंदी, द्रौपदी : माता द्रौपदी, मथू : श्रीमंत, राणी : एक होती राणी, शितू : शितू, आई : अखेरचा सवाल. या व्यतिरिक्त जास्वंदी, नलदमयंती, नवी कहाणी स्मृती पुराणी या नाटकांतून व मादी, अजगर आणि गंधर्व, चित्रगुप्त, अहो चित्रगुप्त आदी एकांकिकांतूनही त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.